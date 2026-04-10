Sumar estira el plazo para votar el decreto de vivienda a la espera de arrancar la negociación y con la incógnita de Junts

Hoy se cumplen tres semanas desde el convulso Consejo de Ministros extraordinario donde Sumar logró sacar, tras un importante pulso con el PSOE, el decreto ley de vivienda para prorrogar los contratos de alquiler y topar al 2% las subidas de precio. Tres semanas donde no han logrado activar aún las negociaciones para aprobar el texto en el Congreso. La convalidación debe producirse en los 30 días naturales posteriores a su publicación en el BOE, el 21 de marzo, pero lo cierto es que el socio minoritario del Gobierno estira los plazos y fija el 29 de abril como el último día posible para llevarlo a votación.

"Las consultas formales no han empezado", detalló este jueves el principal valedor de la medida, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que aseguró que "queda mucho tiempo" de negociación por delante y se mostraba optimista sobre la aprobación de la norma, al tiempo que denunciaba una "operación" para "dar por muerto el decreto". Admitía así la falta de avances en estos momentos, después de que este lunes los representantes de la coalición de izquierdas anunciaran una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para intentar arrancar los votos necesarios.

El primero en descolgarse fue el PP, que ha rechazado asistir a la reunión entre críticas al texto y a la gestión del Gobierno. Desde Sumar apuntan a que tampoco han contactado con Vox para abordar su posible apoyo, en la política habitual del socio minoritario del Ejecutivo de no sentarse a negociar con la extrema derecha. Pero lo cierto es que tampoco se ha llegado a concretar, al menos públicamente, ningún otro encuentro, y después del anuncio no se han producido más novedades sobre estas negociaciones anunciadas a bombo y platillo.

De momento no ha habido reuniones. El hecho de que no haya Pleno esta semana, explican en Sumar, dificulta los encuentros, aunque sí señalan que se están produciendo "contactos y conversaciones" con las distintas formaciones para cuadrar agendas y comenzar con algunas de estos encuentros la próxima semana, pudiendo retrasarse alguna de ellas hasta la siguiente. Avanzan, eso sí, que algunas de estas citas se reducirán a una llamada telefónica en caso de fuerzas que ya han anunciado públicamente su apoyo, algo que ya han hecho ERC o Podemos, cuyos cuatro diputados están en el Grupo Mixto. La ronda de contactos anunciada podría quedar así diluida.

El socio minoritario del Gobierno tiene previsto agotar hasta el máximo los plazos para la votación para ampliar el margen en que los inquilinos puedan solicitar la prórroga de los contratos. Aunque el periodo de convalidación son 30 días naturales, la Cámara solicitó una consulta a los letrados, que fijaron el pleno del miércoles 29 de abril como último día para poder convalidarlo, antes de que decayera.

En Sumar apuntan a que apurarán la negociación hasta las últimas horas. La previsión es que la votación se produzca in extremis, el mismo 29, aunque podrán adelantarla en caso de lograr cerrar antes los apoyos suficientes para su aprobación. Una situación en estos momentos altamente improbable, ante el rechazo expreso de Junts y la duda del PNV.

"No podemos insultar a Junts"

En Sumar se esfuerzan estos días por centrar sus críticas en el Partido Popular, que se ha cerrado a cualquier negociación al considerar que "es probable que esto pueda restringir aún más el mercado porque la gente tema poner su piso en alquiler" , según detalló la portavoz popular, Ester Muñoz, este miércoles en el Congreso. Mientras tanto, evitan cualquier crítica a Junts, a quien evitan siquiera mencionar.

Todo ello, pese a que el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, avanzó este mismo miércoles que rechazarían el decreto de vivienda. En el Ministerio de Derechos Sociales creen que no resulta favorable la estrategia de confrontación con el partido de Carles Puigdemont, y tienen claro que si quieren encauzar cualquier negociación "no podemos insultar".

Además, fían el cambio de posición de Junts a la presión social. Consideran que el rechazo de Junts está más centrado en la prohibición de los desahucios que en la prórroga de los contratos de alquiler, un elemento que aspiran que acabe por mover el sentido de su voto. Este jueves, Bustinduy se dirigió este jueves directamente a los inquilinos para reclamar que "pidan responsabilidades a sus representantes por las decisiones políticas", en un llamamiento a la movilización.

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Nada más aprobar el decreto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, animó a quienes estuvieran de alquiler con un contrato que venciera en 2026 a 2027 a solicitar la prórroga, que tendrá carácter vinculante para aquellos que la soliciten durante el tiempo que esté en vigor el decreto, antes de que pueda decaer, pese a que esto abrirá una situación que tendrán que resolver los tribunales en caso de que el texto finalmente no se convalide en el Congreso. El llamamiento es una constante en todas las intervenciones de representantes de Sumar, donde observan como una opción real que el texto termine decayendo.