Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama
El hijo de Ábalos niega “ser custodio de nada ni de nadie” y asegura que fue su propio dinero el que le prestó a su padre
El presidente del tribunal recuerda a la acusación popular que el testigo declara en relación con las cuentas de su padre, no de las suyas
Los testigos imputados en la Audiencia Nacional se acogen a su derecho a no declarar para no perjudicarse en el otro procedimiento
El primer testigo en comparecer en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama fue el hijo mayor el expolítico socialista, Víctor Ábalos, quien ha asegurado que el dinero que le prestó a su padre siempre fue suyo, obtenido con su labor de intermediación para empresas colombianas. "No soy custodio de nada ni de nadie", ha afirmado categóricamente el testigo.
Durante su comparecencia el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha tenido que recordar a la acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP, que el testigo venía en declarar en relación con el procedimiento no con sus cuentas ni sus negocios. Aun así, Víctor Ábalos ha tenido que señalar que su actividad empresarial se centra en Colombia y que no dispone de ningún teléfono encriptado ni usaba ese mensaje con Koldo García, que cuando decía "café" se refería a "café colombiano, que como a otras muchas personas, le gusta mucho".
Según Víctor Ábalos, cuando su padre se divorció su situación cambió y le tuvo que prestar dinero, pero era dinero suyo, procedente de su actividad empresarial, no de su padre. Ha añadido que tuvo que pedir un préstamo para poder pagarle. Y ha negado cualquier pago a Koldo García, aunque ha admitido que intentó contratar por 1.500 a Patricia Úriz, entonces esposa de Koldo García, cuando este y su padre abandonaron el ministerio.
Silencio de los imputados
A continuación ha comparecido el empresario Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, y luego el hermano de Koldo García, Joseba García. El primero solo ha contestado para admitir que realizó unas pruebas médicas en el Ministerio de Transportes, mientras que Joseba ha intentado responder a todo con un "no voy a contestar a nada por consejo de mi abogada", que comparte con su hermano Koldo, la letrada Leticia de la Hoz.
Aun así el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha realizado todas las preguntas que tenía preparadas, lo que ha dado opción a que incluso el testigo comentara sus problemas de audición y le dijera al representante del ministerio público que le "hablaba muy bien". El discurso solo cambió cuando le llegó el turno a la defensa y le preguntó por el sobre que Koldo García le entregó para que le diera a José Luis Ábalos. Ha señalado que le paran en un control de carretera y le conducen a la parte trasera del furgón y deja de ver el sobre que estaba en la parte de atrás del coche. Al volver comprueba que está abierto. Se trata del documento por el que exministro asegura que fue investigado por la Guardia Civil sin el preceptivo suplicatorio del Congreso.
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