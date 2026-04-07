El juicio contra Ábalos se inicia con la desvinculación de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres de la trama

El juicio contra el exministro José Luis Ábalos por las mordidas que presuntamente obtuvo a cambio de amañar contratos millonarios de mascarillas para la Administración se ha iniciado este martes en el Tribunal Supremo con la lectura por parte de la secretaria judicial de las declaraciones por escrito remitidas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro Ángel Víctor Torres. En sus escritos, ambos se desvinculan de la contratación de las mascarillas con la empresa apadrinada por el comisionista Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, y recuerdan la difícil situación vivida en la pandemia y la necesidad que había de material sanitario.

En su testimonio por escrito, Armengol asegura no recordar haber cruzado WhatsApp con el que era asesor de Ábalos, Koldo García. "Nunca he hablado con el señor García sobre expedientes de compra ni sobre material sanitario, ni me hizo referencia a empresa alguna", afirma la presidenta de la Cámara Baja, que añade que sus conversaciones con él pasaban por los puertos y aeropuertos cerrados y que si le hubiera indicado algo referente a eso lo había comunicado al servicio de contratación del Govern de Illes Balears.

El "cariño" de Koldo

En la causa obran mensajes entre Koldo y Armengol que denotan cierta confianza entre ambos, ya que el asesor le respondió con un "vale cariño, te mantengo informada de todo" cuando hablaban de gestionar la compra de del material sanitario. Con respecto a Torres, Aldama le acusó en sede judicial de reclamarle 50.000 euros a través de Koldo, si bien finalmente no se los dio.

Por su parte, el ministro Torres también ha rechazado cualquier irregularidad en la contratación de mascarillas y ha explicado que conoció a la empresa avalada por Aldama, Soluciones de Gestión, por la "referencia positiva" que tenía esta empresa tras los envíos realizados a Transportes y otras administraciones.

Hubo un primer envío de 2,7 millones (el gasto semanal de los servicios de salud canarios eran de medio millón de tabapocas) que llegó "de forma casi inmediata en tres entregas, algo poco frecuente", y con un precio por mascarilla menor incluso al baremo que impuso el Ministerio de Sanidad unos meses después. Existió un segundo pedido y entrega de material en mayo, según el testimonio del ministro.Tras ello, se transmitieron dudas sobre la capacidad de filtrado de unas 800.000 mascarillas y hubo que subsanarlo en un segundo pedido cuyos gastos de traslado no asumió la administración canaria.

La presidenta de la mesa del Congreso, Francina Armengol, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

En resumen, la mercantil entregó más de cinco millones de mascarillas aptas por un importe final de 12,3 millones de euros. El ministro dijo ser conocedor de este expediente por primera vez en julio de 2020 cuando Koldo se puso en contacto con él ante la tardanza en los pagos. A partir de ahí realizó un seguimiento del expediente para tener la "tranquilidad de que se le daba una adecuada respuesta administrativa". En todo este proceso, ha subrayado que no dio ninguna orden ni favoreció a Soluciones de Gestión.

Quejas de defensa y acusación

La forma en la que han prestado declaración la presidenta del Congreso y el ministro de Ordenación Territorial y Memoria Democrática ha supuesto que la defensa de Koldo García, ejercida por Leticia de la Hoz, haya intentado de nuevo suspender el juicio esgrimiendo el recurso de amparo que interpuso. Por su parte, la acusación popular, cuya dirección letrada ejerce el PP, ha señalado que con esta forma de testificar no ha podido repreguntar a los testigos. Como ejemplo ha situado que Armengol niega mensajes en los que Koldo la llama cariño.

Un total de siete magistrados analizan desde este martes las acusaciones contra los tres acusados, que además del que fue secretario de Organización del PSOE son su asesor en el Ministerio de Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Las sesiones se inician con la fase de testigos, que tras la lectura de los testimonios por escrito ha estrenado el primogénito del exministro, Víctor Ábalos. Este martes también están citados su expareja Jésica Rodríguez y Joseba, el hermano de Koldo, además de otros testigos.

Está previsto que los tres procesados declaren a finales de este mes, una vez se sustancie la prueba testifical y documental en este primer juicio contra la denominada trama Koldo, el primero que se centra en supuestos delitos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos se enfrenta a una pena de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que para Koldo se piden 19 años y medio y 7 para Aldama, una reclamación de condena mucho más baja por su colaboración con la justicia.

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