Jésica Rodríguez reconoce los pagos que le hizo Ábalos incluso después de dejar de ser pareja y describe a Koldo como "la sombra de Jose"

La que fuera pareja de José Luis Ábalos Jésica Rodríguez ha inaugurado la sesión de la tarde del primer día de juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro, el que fuera su asesor en Transportes Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por las mordidas a cambio de adjudicación de contratos de mascarillas para la Administración.

A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la mujer ha reconocido los distintos pagos que asumió el entonces ministro, desde el alquiler del piso que ocupó en la Plaza de España de Madrid (y que ella misma eligió como "casita de novios") como el pago de su matrícula de estudios, o 600 euros que ha relacionado con una operación para su gato, que se rompió una pata. Rodríguez acudió al Tribunal Supremo cubriendo su rostro con una mascarilla y unas grandes gafas de sol, y durante su interrogatorio su imagen no fue difundida por el circuito interno de televisión que permite seguir la sesión a los periodistas.

Todos estos gastos los ha encuadrado en la relación de pareja que mantuvieron durante un año, entre octubre de 2018 hasta noviembre de 2019, momento en el que la relación íntima se rompió porque Ábalos no iba a dejar a su esposa ni acabar con su vida familiar mientras siguiera siendo titular de Transportes. "La historia que vivimos él y yo solo la conocemos él y yo, se sintió culpable porque me hizo cambiar mi modo de vida cuando era feliz", ha manifestado para explicar que Ábalos le siguiera haciendo regalos o cubriendo gastos hasta años después. Sobre el asesor Koldo García, le ha descrito como "la sombra de Jose" y que se fiaba de él "lo justo".

Según la investigación, Rodríguez se benefició del alquiler de un piso de lujo en la plaza de España de la capital pagado por un socio de Aldama, Alberto Escolano. Esta persona señaló en la fase de instrucción que el piso servía para realizar reuniones empresariales, algo que Rodríguez ha negado este martes ante el tribunal. Permaneció en el piso hasta marzo de 2022. Los últimos meses la estancia fue sufragada directamente por Koldo García, tras producirse una demora de cuatro meses en los pagos por parte del socio de Aldama que hasta ese momento hacía cargo de este asunto.

Trabajo en Inceco y Tragsatec

También ha manifestado ante los magistrados que la idea de trabajar fue del exministro y que desconocía que Ineco, donde consiguió el trabajo, fuera una empresa pública. Hoy ha reconocido que "un señor" le hizo una entrevista para acceder al puesto, que según le explicaron era de "subordinada" de Joseba, hermano de Koldo que también trabajaba en esta empresa.

Durante su declaración en el Supremo en febrero del pasado año ya reconoció que no iba a trabajar (tampoco a Tragsatec, donde también fue contratada) porque le dieron un ordenador, le dijeron que la llamarían y nunca lo hicieron. Lo que sí hizo fue cobrar de ellas el salario mínimo interprofesional.

El empresario Víctor de Aldama en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Vícto / Pool

Esta confesión resultó después acreditada por las investigaciones internas realizadas en ambas empresas. La más reciente fue entregada por Tragsa al tribunal el pasado 18 de marzo, y atribuye a la "presión ejercida" por Adif las deficiencias detectadas "en los mecanismos de supervisión y control de la presencia" de Jésica Rodríguez en su puesto de trabajo, que cubrió entre marzo y septiembre de 2021, llegando a percibir 9.500,54 euros brutos.

Selección especial

La sesión de la mañana había concluido con el testimonio de Ana Araceli Arigita, del departamento de selección de Ineco, que reconoció que, en el caso de la contratación de Jésica Rodríguez ella desconoce si se cumplió el proceso de selección tal y como se hacía habitualmente porque ella no lo concluyó. Ella únicamente agendó una entrevista que luego no se llevó a cabo y le sorprendió la agilidad con la que se desarrolló el trámite que terminó con la asignación del puesto a esta persona.