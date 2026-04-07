Cuerpo se estrena en el Senado como vicepresidente tendiendo la mano al PP pese a los ataques por la corrupción

Carlos Cuerpo ha encarado ya su primera sesión de control al Gobierno como vicepresidente primero del Ejecutivo. El también ministro de Economía ha estrenado en el Senado su dupla con la portavoz del PP, Alicia García, que está llamada a arrancar las sesiones plenarias de todos los martes en la Cámara Alta. Pese al cambio de interlocutor -ya no está María Jesús Montero-, la dirigente popular no ha variado mucho el guion. Ha arremetido contra Cuerpo por los presuntos casos de corrupción y le ha avisado de que empieza la "primavera negra del 'Sanchismo'". El ministro, más comedido que su antecesora, ha hecho caso omiso a los exabruptos, tendiendo la mano al PP y reivindicado los datos económicos de España.

"Hoy debuta usted aquí como 'número dos' del Gobierno, el día que se inicia el juicio de otro 'número dos' de Sánchez", le ha recibido García, en alusión al juicio de las mascarillas en el que José Luis Ábalos se ha sentado en el banquillo de los acusados. "Hoy empieza la primavera negra del 'Sanchismo' con el juicio de Ábalos y usted ahí florece porque acepta ser el 'número dos' del 'Sanchismo', porque usted no ha venido a regenerar nada, no ha venido a cambiar nada, ha venido a blindar a Sánchez", ha continuado

Y, lejos de quedarse ahí, la portavoz de los populares ha dejado caer que Cuerpo podría estar implicado en los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y el Ejecutivo: "Usted es el responsable, usted estaba en la sala de máquinas, usted presidía la comisión delegada de Asuntos Económicos". "Usted dice que no tiene carnet del PSOE, pero es que usted es un militante premium del 'Sanchismo'", ha rematado.

Los datos económicos

Cuerpo, con cierta sorna, ha evitado entrar en el choque: "Creo que vamos a tener muchas más interacciones y tendremos que seguir intentando tener ese tono constructivo al que espero que lleguemos". Minutos antes, el ministro de Economía ya había mostrado su "mano tendida" para dialogar con los conservadores sobre la política económica. Y con el conflicto esquivado, el vicepresidente primero se ha centrado en reivindicar la política económica del Ejecutivo.

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En este sentido, Cuerpo ha puesto en valor el "liderazgo económico" de España dentro de la Unión Europea. "Hemos visto los excelentes datos de afiliación, sin ir más lejos,que salieron ayer para el mes de marzo", ha dicho sobre los 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social que anunció este lunes el presidente del Gobierno. Además, ha reivindicado que los grandes datos económicos se están trasladando al "día a día" de los ciudadanos.