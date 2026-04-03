Maíllo desoye las críticas de Podemos Andalucía y agradece su "esfuerzo" por ampliar "simbólicamente" la coalición: "El debate se acabó"

El acuerdo para integrar a Podemos en Por Andalucía comenzó con críticas de los morados al documento firmado. Unas críticas a las que no ha querido entrar el candidato de la coalición y líder de IU, Antonio Maíllo, que ha evitado responder a las quejas del partido morado, al que ha agradecido el "esfuerzo" por "ampliar simbólicamente la candidatura", dando por zanjado el debate y pidiendo centrarse en la campaña electoral del 17 de mayo: "El debate se acabó".

En una entrevista este viernes a última hora de la tarde en RNE, Maíllo se ha mostrado "bastante satisfecho" con el acuerdo y ha celebrado que "simbólicamente amplía y refuerza la candidatura" y ha defendido que es "la mejor fórmula" para las andaluzas. "El partido sale ganado", ha detallado. A lo largo de la entrevista, ha agradecido en distintas ocasiones a la federación andaluza de Podemos su disposición a negociar: "Agradecer a Podemos Andalucía, que han hecho un esfuerzo que hay que reconocer. Quizá nos ha faltado tiempo, pero lo importante es que ha salido con acuerdo".

Maíllo ha defendido que este acuerdo "no ha tenido nada que ver con el de 2022", cuando las negociaciones llegaron al filo de la medianoche en el último día para registrar coaliciones, provocando que Podemos no llegara a tiempo y quedase fuera del acuerdo. Sin embargo, sí ha apuntado a que el acuerdo se ha hecho en un cortísimo margen temporal, puesto que la disposición a negociar llegó "el domingo y se consolidó el lunes. Hoy es viernes". "Evidentemente, nos hubiera gustado que hubiera habido más tiempo", detalló.

Preguntado por las críticas de Podemos, que se ha quejado de que el pacto no refleja el peso de su formación, Maíllo ha alabado la "altura de miras" de los morados a la hora de llegar a acuerdos, y ha restado importancia a estas críticas: "En ningún modo me molesta la valoración que cada organización hace". El dirigente andaluz, sin embargo, ha hecho un llamamiento a "dejar de mirarnos a nosotros mismos y lanzarnos a la calle a ganar la batalla del cambio político". El candidato de Por Andalucía se ha comprometido a hacer "un esfuerzo para garantizar que todos nos sintamos bien", en referencia indirecta a Podemos.

Sobre las críticas de Podemos a los puestos pactados -la cabeza de lista por Jaén y el número dos por Sevilla y por Málaga- Maíllo ha tratado de zanjar el debate: "Hemos resuelto muy satisfactoriamente un acuerdo (...). Ahora nos toca trabajar para convencer a la sociedad andaluza. Y ya se acabó este debate". "A las 13 horas de hoy se ha registrado una coalición con siete organizaciones, yo creo que hay que celebrar esa obediencia al mandato popular de ir unidos y todo el mundo se va a ver satisfecho", ha continuado. "Esto es un mandato popular de que nos unamos para ser fuertes, para ser relevantes, para aspirar a un cambio de gobierno", ha insistido. Así, ha detallado que "ese es el gran reto".

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El coordinador de IU sí ha certificado la existencia de "un punto de inflexión" con este acuerdo, al considerar que "todas las organizaciones, Podemos incluido, han leído el mandato popular", por el que deben ir "unidos en la diversidad para construir un frente democrático amplio, un frente democrático amplio". En este sentido, ha defendido que "todo el mundo nos tenemos que sentir incómodo en este proceso de construcción de unidad, en el que todos tienen que tener la percepción y la seguridad de que salimos ganando".