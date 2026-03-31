Altos oficiales de EEUU y la OTAN consideran a las bases de Rota y Morón claves para la estrategia del Pentágono y la defensa de Europa

El Pentágono tiene ciertos derechos de uso sobre 3.800 hectáreas de terreno en España, las que suman la base aeronaval de Rota (Cádiz) con 2.400 hectáreas, y el aeródromo de Morón (Sevilla), ambas de uso conjunto con fuerzas españolas, y con una media de 7.000 militares norteamericanos destinados en ellas y algo menos de 6.000 trabajadores españoles. Son dos de las fincas más valiosas de las que EEUU dispone en su ancho despliegue militar por todo el mundo. Y también los dos primeros complejos militares que un aliado le ha negado a la administración Trump para su uso en su guerra contra Irán.

La tensión diplomática entre Estados Unidos y España gira en torno a esas dos bases y el veto de Madrid. Donald Trump, contrariado y a veces respondiendo a preguntas provocadoras, ha reiterado que Estados Unidos vería “razonable” abandonar Rota y Morón -como le exigen diversas figuras ultras americanas- aunque otras veces ha asegurado que EEUU usaría las bases “si quisiéramos”.

La oposición de PP y Vox al Gobierno Sánchez atisba el peligro de que Marruecos acoja el traslado con el que amaga Trump. Pero es muy probable que no exagerara el contralmirante norteamericano Brad Rosen cuando, en septiembre pasado, visitó Rota. El jefe del mando naval estadounidense para Europa y África, ante sus compatriotas militares destinados allí, calificó a Rota de "puerta al Mediterráneo", un "multiplicador de fuerza capaz de desplegar y apoyar con rapidez a fuerzas listas para el combate por tierra, aire y mar".

No es el único. Rota y Morón son consideradas en el ámbito del Pentágono y de la OTAN dos puntos cruciales de la arquitectura de defensa europea y de cualquier gran acción militar occidental en África. De catapultas para proyecciones sobre Oriente Medio se ha venido hablando menos... hasta esta guerra del Golfo. Aunque también en junio pasado, cuando hubo un relevo en el mando estadounidense de Rota. El capitán recién llegado, Charles A. Chmielak, trigésimo quinto en la historia de la base, se comprometió a "mantener la sólida relación con nuestros anfitriones y aliados españoles" en una instalación que el Pentágono describió entonces como "un centro estratégico para operaciones en Europa, África y Oriente Medio".

Multiplicador de combate

“Las bases están ahí y seguirán, porque llevan más de 40 años y porque son utilizadas para muchas otras misiones”, ha dicho este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no prevé que EEUU deje Rota y Morón.

En febrero pasado, el Pentágono difundió información sobre la visita a Rota del jefe de operaciones navales de la marina de guerra estadounidense, el almirante Daryl Caudle. Vino con su esposa, Dona, y les recibió el vicealmirante español Rubén Rodríguez Peña, jefe del Arsenal de Cádiz. Faltaban 22 días para que, por sorpresa y sin informar a España, Estados Unidos comenzara con Israel a bombardear Irán.

Transcurrido un mes de guerra, “en Rota el clima sigue igual, al margen de los políticos”, asegura a este diario un importante oficial de la Armada. “Trabajar con nuestros anfitriones españoles y aliados en la OTAN construye confianza, interoperabilidad. Y esa relación es un multiplicador del combate”, dijo Caudle a los oficiales de Rota en su visita de febrero. Para el jefe de operaciones de la US Navy, “Rota no es otra instalación más de la Navy, es una de nuestras más importantes posiciones estratégicas de vanguardia en Europa”.

El destructor norteamericano USS Bulkeley atraca en Rota. / Román Ríos - EFE

En abril de 2019, recién llegado al poder el gobierno Sánchez que hoy discute con el de Trump, una tribuna del almirante norteamericano James G. Foggo III en las publicaciones del Atlantic Council glosaba la importancia de Rota: “Entre los mejores ejemplos de interoperabilidad naval en acción se encuentra nuestra relación con España, nuestro aliado de la OTAN y país anfitrión”, decía.

Partiendo de Rota, la fragata Méndez Núñez zarpaba para escoltar al portaviones USS Abraham Lincoln alrededor del mundo.

Por qué Rota

Rota ya era un factor clave cuando los miembros de la OTAN promovieron la entrada de España en la Alianza, en 1982. La base gaditana ofrece capacidades muy superiores a las que pudiera hallar la US Navy en Gibraltar, por ejemplo.

Pero Rota no se valora solo por potencial aeronaval, sino también como pata del escudo europeo antimisiles balísticos. Ese escudo se basa en Aegis, un sistema americano de combinación de datos, radares y armas que no tiene rival, y con el que están dotados cuatro destructores estadounidenses amarrados en Rota y las fragatas españolas F-100.

Un documento abierto de la OTAN refleja desde 2016 el valor de Rota para la Alianza. Es un informe sobre el concepto BMD, la Ballistic Missile Defence, una de las misiones permanentes de la Alianza -dice el informe- ante el “impacto devastador” de los misiles balísticos que “poseen muchos países cercanos al territorio de la OTAN”.

El Rey, con militares españoles en la base de Rota durante los ejercicios Flotex de la Armada en 2022. / Román Ríos - EFE

La OTAN basa su defensa en la disuasión nuclear, sus fuerzas convencionales, sus capacidades espaciales y cibernéticas… y la BMD. En este flanco es esencial Rota para proteger el sur europeo con los buques estadounidenses y españoles con “capacidad Aegis multimisión”, dice el documento. Esa capacidad está en Rota desde un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y España suscrito en octubre de 2011. Las otras patas del escudo son Alemania -centro de coordinación en Ramstein-, Turquía -un radar-, Rumanía y Polonia, ambas con sensores y misiles antimisil.

Por qué Morón

Según esté de estable esta parte del mundo, la base sevillana de Morón de la Frontera es o no un remanso. Sede de los cazas Eurofighter del Ala 11 del Ejército del Aire y del Espacio, sus pistas rebosan de aviones y sus alojamientos se llenan de marines y aviadores de a USAF cuando se celebran grandes maniobras de disuasión en Europa y África.

La principal virtud reconocida a Morón es su escalabilidad, cómo puede acoger grandes contingentes en "hub con Rota", explica la mencionada fuente de la Armada. El Pentágono dejó Torrejón y salió de Zaragoza, pero conservó en el sur de España lo que en términos militares se considera hub aeronaval, concepto al que se recurre en documentos diversos sobre despliegue exterior norteamericano.

También registró Morón una gran actividad de la BTF norteamericana, la Bomber Task Force o división de bombarderos, en las anteriores guerras del Golfo. En esta ocasión, media docena de grandes aviones americanos de aprovisionamiento de combustible en el aire han tenido que dejar la base para buscar otras pistas en Europa, ante el veto del Gobierno de España, que no es el primero, pues ya hubo otro del gobierno de Felipe González en 1989 al empleo de la base para castigar a Libia.

Un caza español eurofighter inicia rodadura para despegue en la base Morón. / Julio Muñoz EFE

Durante la guerra fría, el protagonismo en España lo tenían las bases de Torrejón y Zaragoza, y Morón se especializó en el apoyo: aviones cisterna y cargueros de transporte aéreo de soldados y material, misión en la que volvería a sobresalir en este siglo, durante las guerras multinacionales contra el Daesh en Irak y los talibanes y Al Qaeda en Afganistán.

Un estudio sobre la relevancia estratégica de Morón elaborado para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) por los expertos Mario Guillamó, Rocío Vales y Guillem Colom, recordaba en 2022 cómo en 1991 la base albergó “un ala de bombarderos B-52 Stratofortress para ser utilizados contra Irak”. También en la guerra de Kosovo, cuando la OTAN golpeó a Serbia, Morón fue base para reabastecimiento de combustible a los cazas.

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Ese estudio considerar en conjunto las dos bases, como un eje, una misma herramienta las casi 4.000 hectáreas españolas en las que se asientan militares estadounidenses; Rota y Morón como “hub aéreo de primer orden para Estados Unidos”, incluso aunque el Pentágono mire ahora, ya de cara al futuro, hacia el Indo-Pacífico.