Aldama aporta al Supremo los correos y pagos que documentan que su socio sufragó el alquiler del piso para Jésica Rodríguez

El empresario Víctor de Aldama, que será juzgado a partir de la próxima semana como comisionista de la trama Koldo, ha aportado este mates al Tribunal Supremo determinada documentación para acreditar las presuntas mordidas de las que se benefició el exministro José Luis Ábalos a través del pago de un piso de lujo para su entonces pareja, Jésica Rodríguez.

La documentación acredita que el pago de la renta, que superaba los 2.900 euros, se realizó por uno de los socios de Aldama, Alberto Escolano, hasta el momento en el que éste dejó de hacerlo a finales de diciembre de 2021 y la empresa amenazó con desahuciar a la estudiante, si bien la investigación ha acreditado que Rodríguez no abandonó el piso hasta marzo de 2022 tras hacerse cargo de los pagos el asesor del entonces ministro Koldo García. A través de Escolano se pagaron hasta un total de 82.248,40 euros.

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En su escrito ante el alto tribunal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa del comisionista que ejerce el abogado José Antonio Choclán recuerda que la Sala acordó en su día no admitir estos documentos aunque, "sin perjuicio" de que pudieran ser entregados voluntariamente por el propio Escolano, que ahora lo ha hecho, siete días antes de que de comienzo la vista oral.