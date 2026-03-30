Fallecimiento
Muere a los 89 años Carlos Westendorp, ministro de Exteriores con Felipe González
El actual responsable de la cartera, José Manuel Albares, ha destacado su figura como "servidor público ejemplar"
EFE
Madrid
El que fuera ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, Carlos Westendorp, embajador en Washington y también ante la ONU, ha fallecido este lunes.
Según ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las redes sociales, fue una "figura clave de la política exterior y servidor público ejemplar".
Su compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz "representa los mejores valores de nuestra diplomacia. Mi pésame a sus seres queridos", ha añadido Albares.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó en 1997 y 1998 en el gabinete de Westendorp, cuando este ejercía como Alto Representante de la ONU para Bosnia-Herzegovina tras los Acuerdos de Dayton.
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