Gamarra: "La foto de la España del Sanchismo es la de la inflación, la incompetencia y la corrupción"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha destacado este domingo en Logroño que "la realidad del Sanchismo" es "una corrupción que no puede descansar ni en Semana Santa" ante las próxima causas judiciales que le esperan. "La foto de la España del Sanchismo es la de la inflación, la incompetencia y la corrupción", ha lamentado.

Gamarra ha ofrecido estas declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de visitar en el Ayuntamiento de la capital riojana la exposición de fotografía 'Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño'.

En un encuentro previo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha criticado "la corrupción" que rodea a Pedro Sánchez: "Es el empedrado del vía crucis del Sanchismo. No hay velas ni incienso que puedan tapar toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez".

Por eso, añade, "el Sanchismo no saldrá entre palmas sino que lo hará entre causas judiciales" por todas las que tiene abiertas y sobre "las que tendrá que dar cuenta ante la justicia".

Próximas citas judiciales

Gamarra ha recordado que este mismo miércoles la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, deberá comparecer nuevamente en los juzgados. "Una mujer del presidente que ha sido llamada como testigo por la propia fiscal europea que está investigando la corrupción en España".

"Una mujer del presidente del Gobierno que, como investigada, tiene que comparecer en un juzgado por cinco delitos de corrupción".

Para el PP, prosigue Gamarra, "ésta es la realidad del Sanchismo, una corrupción que no puede descansar ni en Semana Santa" ni tampoco después porque "a la vuelta" también le esperan los tribunales a "nada más y nada menos" que al que fuera secretario de Organización del Partido Socialista, "todo un ministro de Fomento de Pedro Sánchez que a partir del 7 de abril se sentará en el banquillo como acusado en la primera de las causas que se va a abrir ya en el Tribunal Supremo en la que se empezará a juzgar al gobierno de Pedro Sánchez".

Por tanto, ha afirmado, "no hablamos de desconocidos, hablamos del origen del Sanchismo, de la esencia misma, del germen que consiguió en primer lugar llegar desde unas primarias hasta la Secretaría General del Partido Socialista, de ahí al Gobierno de España y hoy a la situación en la que todos nos encontramos".

En definitiva, "la fotografía de la España del Sanchismo es una inflación galopante, una ineficacia inigualable y sin duda alguna una corrupción que es insostenible".

Ante ello -ha finalizado Gamarra- "hay esperanza porque los españoles merecen un Gobierno distinto, que se preocupe principalmente de las familias españolas. Un Gobierno que además sea capaz de gobernar de una manera responsable y eficaz. Y por supuesto un Gobierno limpio de corrupción y que diga la verdad".

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"Eso es lo que le planteamos a los españoles y eso es lo que Alberto Núñez Feijóo va a seguir trabajando para darles a todos los españoles de las próximas elecciones generales".