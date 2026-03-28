Vox dice estar en una "nueva fase" en las negociaciones con el PP pero exige a Feijóo no poner "palos en las ruedas"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que se abre una "nueva fase" en las negociaciones con el PP para conformar gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla la Mancha al incorporar a sus portavoces nacionales sectoriales para abordar cada una de las medidas políticas a adoptar.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press al preguntársele por el estado de las negociaciones y por sus críticas al papel en ellas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien Garriga pide que "no siga poniendo palos en las ruedas" y que deje que sean los líderes regionales los que interlocuten.

"Confío en que el PP, en concreto el señor Feijóo, no siga poniendo palos en las ruedas en las negociaciones y deje a los líderes regionales del PP seguir en esa interlocución que estamos teniendo muy fluida, mucho mejor que hace unos meses", ha afirmado el también líder de Vox en Cataluña.

Ha lamentado que Feijóo esté "más preocupado" de lo que le pueda decir el PP europeo desde Bruselas respecto a gobernar con Vox que de las necesidades de los españoles, y ha apuntado que los gobiernos de coalición pasarán por que el PP renuncie a algunas políticas ideológicas que los populares comparten con el PSOE, según él.

Crisis interna

Preguntado por los exdirigentes de Vox que critican a la actual dirección del partido, entre los cuales se encuentran los exsecretarios generales Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, Garriga ha negado "crisis interna" y ha augurado que los críticos pueden acabar en las filas del PP.

"Ese intento de desestabilización a Vox está siendo liderado, sin ninguna duda, por el PP, por el PSOE, por las patronales, por los sindicatos y por algunos medios de comunicación al servicio del PP y del PSOE", ha asegurado. Y, sobre si cree que algunas de estas personas críticas con la dirección podrían acabar en las filas del PP, ha respondido: "No tengo ninguna duda. No sería sorprendente, entraría dentro de lo previsible".

Garriga ha apuntado que Vox "es un proyecto nacional en el que todos los líderes o portavoces regionales dicen lo mismo independientemente del lugar en el que estén", y lo ha comparado con el PP, partido en el que, a su juicio, mientras Feijóo dice una cosa, presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno dicen otras.

"Eso en Vox no pasa, y eso es algo que molesta mucho al PP. Por eso utilizan a algunas personas para intentar desestabilizar a Vox, que no lo consiguen. Me parece una grave irresponsabilidad", ha sostenido.

Ha afirmado que no les va a costar tomar decisiones difíciles, como las recientes expulsiones y aperturas de expedientes, y ha zanjado: "En Vox las normas las cumple, y así está estipulado, el afiliado número 1 y el afiliado número 68.000, el fundador o el que acaba de llegar. Y eso algunos parece que no lo entienden".

Vinculación con Trump

En cuanto al ámbito internacional, preguntado por si Vox sigue apoyando la posición de Estados Unidos e Israel respecto a la guerra en Oriente Medio, Ignacio Garriga ha señalado que Vox "evidentemente va a estar agradecido de todos aquellos que contribuyan a derrocar a alguien que estaba masacrando a su pueblo como era el líder Ayatolá".

"A partir de ahí, un conflicto a nivel internacional no es lo que necesitan los españoles y nosotros vamos a contribuir para mitigar esas consecuencias y, sobre todo, a ser siempre muy prudentes", ha añadido, y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la guerra para tapar, ha dicho, la consecuencias de sus políticas.

Asimismo, ha remarcado que "la asociación Estados Unidos-Vox es falsa, es un relato creado e interesado por el Gobierno de España" y responde, a su juicio, a los intentos de desestabilizar a Vox.

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En cuanto a las formas de hacer política del presidente norteamericano basadas en amenazas, ha concluido que "cada uno tiene sus formas de hacer política" y que Vox no es portavoz ni de EE.UU. ni de Donald Trump.