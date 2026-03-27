Condena al fiscal general
El Supremo rebaja a la mitad las costas que el ex fiscal general tendrá que pagar al abogado de González Amador tras lograr su condena
La tasación se fija finalmente en 39.000 pese a que la Abogacía del Estado proponía pagar solo 4.240 euros
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente la impugnación por indebidas de la tasación de costas procesales de la causa seguida contra el exfiscal general del Estado, y las rebaja desde los 79.942 hasta un total de 39.000 euros. La decisión, adoptada mediante decreto por la letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en alto tribunal, supone una estimación parcial de los recursos presentados tanto por la Abogacía del Estado en nombre de Álvaro García Ortiz (que proponía que el pago se redujera a 2.240 euros) como por la Fiscalía, que las consideran excesivas.
Las costas servirán para pagar los gastos del abogado del empresario investigado por fraude Alberto González Amador por todo el proceso que concluyó con la condena del exfiscal general por revelación de sus datos reservados en relación de un pacto que pretendía alcanzar con la Fiscalía.
García Ortiz también impugnó el cálculo por "falta de imparcialidad objetiva" del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerció la acusación popular contra él. Por esta razón, el decreto acuerda continuar la tramitación de la impugnación realizada por García Ortiz y la Fiscalía frente a la tasación de costas por excesivas, con remisión de las actuaciones al Consejo General de la Abogacía Española, para que se emita por el mismo el preceptivo informe del artículo 246.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil o, designe a otro Colegio de la Abogacía para la realización conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
La estimación parcial de la impugnación por indebidas, con la consiguiente reducción del importe tanto de la minuta del abogado como del procurador, se debe a la exclusión aceptada por la letrada de la imposición de las costas de diferentes recursos, entre ellos los 18 de apelación resueltos por el Supremo en la causa, y que solo cabría imponer de haber mediado mala fe o temeridad.
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