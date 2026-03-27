Sánchez elige el perfil económico de Cuerpo para capear la crisis y el político de España para encarar la financiación y el IRPF

Un perfil técnico como primera espada del Gobierno y otro político, en el ministerio de Hacienda. Un perfil experto sin carné del PSOE para capear la crisis y otro, de la corriente federalista del PSOE, para capear las negociaciones con los territorios, la financiación autonómica o el IRPF con ERC. Pedro Sánchez ha optado por cubrir todos los flancos en la remodelación del Gobierno obligada por el salto a Andalucía de María Jesús Montero, quien ostentaba la vicepresidencia primera y el ministerio de Hacienda. Para ello ha elevado a la vicepresidencia primera del Gobierno al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y situado a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo ministro de Hacienda.

Sánchez recupera el ‘modelo Calviño' en un contexto de gran incertidumbre por las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Vicepresidencia primera económica sin carné del PSOE. Se prescinde de un perfil más político para el último año de legislatura, lo que da cuenta, como viene repitiendo el propio Sánchez, que se prevé una crisis profunda y la reelección estará condicionada en buena por el escudo social que se logre desplegar para frenarla.

El titular de Economía había recibido ya el encargo de encabezar al área económica del Ejecutivo para desplegar el paquete de medidas anticrisis. Ahora lo hará con todos los galones, como primer espada del Gobierno. Más allá de su currículo experto, el temple del titular de Economía y su perfil dialogante lo han dotado de una mayor capacidad para la búsqueda de consensos. Se vio este jueves en el Congreso con la convalidación del decreto, rearmando la mayoría de investidura y arrancando una abstención al PP, pero también se vio antes con el despliegue del plan contra los aranceles impuestos por Donald Trump que lideró.

Sus compañeros en el Consejo de Ministros, conscientes de las miradas que comenzó a acaparar tras poner Montero un pie fuera del Ejecutivo, ponían en valor su trabajo para destacar que “es un buen político para el presente y para el futuro” y concluir que es “un magnífico ministro”. En la parte socialista, pues el socio minoritario ha chocado en varias ocasiones contra su muro. Como lo hicieron antes con Calviño.

La última, por sus objeciones a la reducción de la jornada laboral que promueve Yolanda Díaz. Por el contrario, cuando negoció el plan contra los aranceles, los consejeros populares llegaron a reconocer entonces su "voluntad de diálogo". Aunque los populares finalmente votaron en contra, sí logró tejer consensos con las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización.

Carpetas abiertas en Hacienda

Para la cartera de Hacienda, Sánchez ha elegido a Arcadi España, quien ocupaba hasta este jueves la secretaría de Estado de Política Territorial. Un perfil más político, procedente del PSPV, para un departamento que tiene el reto de acabar de impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica y que tiene sobre la mesa carpetas abiertas como la negociación con ERC para la cesión del IRPF.

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. / Jose Navarro

El nuevo ministro de Hacienda se ha fajado en negociaciones bilaterales con los territorios y ostenta un perfil federalista dentro del socialismo que le puede servir para encarar las negociaciones pendientes con los republicanos en materia de IRPF. Algo que fuentes de su entorno trasladan que "se le da bien", en referencia a la capacidad negociadora.

Antes de conocerse el perfil del sustituto de Montero en Hacienda, en el Ejecutivo sostenían que mantendrían sus líneas rojas respecto a la cesión del IRPF. Desde el principio de la “igualdad de todos los españoles”, señalaban, en contraposición a las pretensiones de ceder “la llave de la caja”. El planteamiento que ahora pone sobre la mesa ERC, argumentaban las mismas fuentes, “no es abordable” ni lo será si se mantiene. La única salida, concluían, es que “se rebajen” sus pretensiones.

Sin sucesor natural de Sánchez

Ninguna de las primeras espadas que han acompañado a Pedro Sánchez en las vicepresidencias del Gobierno desde su primer gabinete en 2018 quedan ya en el Consejo de Ministros. Con la salida de María Jesús Montero para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas se consuma una descapitalización que se inició con Carmen Calvo, en la remodelación de julio de 2021. En esta misma legislatura le sucedieron las marchas de Nadia Calviño, primero, y de Teresa Ribera, después.

Aunque Montero continuará siendo la número dos de Pedro Sánchez en Ferraz, como vicesecretaria general del PSOE, su salto a Andalucía deja sin un sucesor claro al jefe del Ejecutivo. Hasta ahora número dos tanto del partido como del Gobierno, se había visibilizado como sucesora natural cuando el jefe del Ejecutivo se retiró durante cinco días a meditar sobre su continuidad. Junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Agricultura, Luis Planas, formaba el reducido grupo de ministros que se habían mantenido al lado de Sánchez desde que llegó a Moncloa hace casi ocho años.

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En el arranque de la legislatura, Sánchez decidió rodearse de sus dirigentes más fieles y de mayor peso político ante el mandato más complejo que encaraba debido a la aritmética parlamentaria. Entonces, justificó la elección de nombres de "alto perfil político para una legislatura de alto perfil político”. De ahí el ascenso de María Jesús Montero como vicepresidenta. Primero la cuarta y pocas semanas después la primera para recibir esta cartera de las manos de Nadia Calviño, quien dejó el Gobierno para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ahora, la situación provocada por la guerra de Irán devuelve al modelo Calviño. Sin sucesión a la vista.