El empresario detenido en Aruba por el caso Plus Ultra facilitará su extradición a España

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama continúa investigando bajo secreto el caso Plus Ultra, reserva que prorrogó por un mes más esta misma semana. Una salvaguarda que este viernes ha adquirido todo su sentido al conocerse que se había procedido al arresto en la isla caribeña de Aruba del banquero Luis Felipe Baca Arubulu, radicado en Suiza, por la intervención que tuvo en la concesión del préstamo que permitió el rescate de la aerolínea, confirmaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO.

De esta forma, Baca Arubulu se ha puesto ya a disposición del titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que asumió el caso como juez de la Plaza 2, a la que había correspondido la causa por antecedentes, pero cuyo titular, el magistrado Ismael Moreno, se abstuvo. Las fuentes consultadas apuntan a que la intención de Baca es facilitar su extradición a España para colaborar con la justicia como lo ha estado haciendo tanto en Suiza como en Francia, donde hay dos investigaciones abiertas a las que ha acudido a declarar cada vez que se le ha llamado.

Según publicó ya este diario, este empresario, junto a su hermano Enrique, utilizaron la empresa creada en España Trowbridge para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor, por lo que la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente apunta a un posible blanqueo de capitales. Se trata de una sociedad creada en diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros que unos meses después amplió este capital a 970.000 euros.

Además,, la Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe a la fiscalía helvética alertando de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habrían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias sospechosas de ser utilizadas blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. Concretamente, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019 por 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020, según a la documentación a la que tuvo acceso este diario.

Organización criminal

Este aviso originó la apertura de una investigación por parte del ministerio público suizo, que finalmente acusó a estos empresarios, entre ellos los Baca Arbulu, de "organización criminal" del lavado "a gran escala" de importantes sumas de dinero "de personas sujetas a sanciones internacionales".

Fue esta investigación previa la que propició la entrada de España en la investigación al empresario, al reclamarse la cooperaciónjudicial para la entrada y registro en domicilios de los hermanos ubicados en Madrid, Pozuelo de Alarcón, Tenerife y Mallorca. Como consecuencia de estas pesquisas, Fiscalía presentó una querella en octubre de 2024 ante la Audiencia Nacional por el presunto blanqueo en Francia, Suiza y España de fondos procedentes del negocio del oro y del dinero destinado a luchar contra la pobreza en Venezuela.

Las acciones legales se dirigieron en la Audiencia Nacional contra Luis Felipe Baca Arbulu, Enrique Martín Baca Arbulu, Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.

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La querella fue rechazada inicialmente la Audiencia Nacional, que la derivó a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que ya había cerrado una causa por la concesión del rescate a Plus Ultra. No obstante, la jueza finalmente se inhibió en favor del juzgado central, que asumió definitivamente las pesquisas el pasado 3 de marzo.