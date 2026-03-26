Elecciones
La Junta Electoral Central impide ahora votar con las aplicaciones digitales del DNI
La Junta Electoral Central ha acordado suspender una decisión suya previa en la que permitía la utilización de las aplicaciones “MiDGT” y “MiDNI” para poder ejercer el derecho al voto, presencialmente o por correo. Decisión que toma ahora hasta que "se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".
A esta resolución, con fecha 26 de marzo, llegan los miembros de la JEC tras los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Fernando Ortiz; la Dirección General de Política Interior- dependendiente del Ministerio que encabeza Fernando Grande Marlaska-, el Partido Popular y "otros", para "asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral".
De tal manera que, hasta nueva decisión, no se podrá votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo con las aplicaciones oficiales del DNI ni del carné de conducir.
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