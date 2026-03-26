Exportavoz parlamentario
Espinosa de los Monteros asegura que Vox le abrió el lunes un expediente para expulsarle del partido
"La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", expresó
EP
El exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este jueves que la formación presidida por Santiago Abascal le abrió un expediente para expulsarle del partido y que lo hizo el mismo día que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó las elecciones.
"El lunes pasado sobre las 20.30 horas, Juanma Moreno convoca elecciones anticipadas en Andalucía. Dos horas y media más tarde, a las 23.01, Vox me comunica que me abre expediente para expulsarme del partido", ha explicado en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.
En las últimas semanas, el que fuera también secretario general de Vox lanzó un manifiesto, junto a otros exdirigentes y críticos con la dirección nacional, como Javier Ortega Smith, para la celebración de un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización.
Espinosa de los Monteros --que dejó la dirección del partido en 2023-- afirmó en su cuenta de 'X' que "la actual estrategia de Vox consiste en encerrarse en sí mismo, atacando a todo y a todos los que muestran no ya un criterio distinto, sino simplemente estupor ante la situación que ellos mismos han creado". "La actual dirección muestra capacidad para retener, pero no para ensanchar", opinó.
Otra de las cara más críticas con la dirección de Abascal, el diputado Javier Ortega Smith, fue expulsado a principios de marzo de Vox. El Comité de Garantías señaló que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.
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