Arcadi España asume el Ministerio de Hacienda con el reto de revertir la infrafinanciación valenciana

La política valenciana suma un nuevo ministro (será el quinto de Pedro Sánchez) y el socialismo local sitúa uno de sus perfiles de referencia en la cartera más determinante. El exconseller de Hacienda y actual secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha sido designado nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero, quien deja el Gobierno central para ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Así lo anunció este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la declaración institucional desde la Moncloa para oficializar la remodelación de Gobierno en la que Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero además de ministro de Economía.

Natural de Carcaixent, y con un largo recorrido en el socialismo valenciano a la sombra de Ximo Puig, España comezó a volar en solitario a partir de 2023, fruto de las buenas impresiones que había dejado en Madrid. Antes que eso, durante sus años como jefe de gabinete y más tarde como conseller, España construyó la imagen de un economista moderado, pragmático, que cuidaba las relaciones con los agentes sociales. Con ese bagaje asumirá una de las carteras más importantes del Ejecutivo central: la encargada de las llaves de las arcas públicas.

Junto a España, Pedro Sánchez ha elevado como vicepresidente primero al economista Carlos Cuerpo, también con un perfil técnico, también sosegado, en el otro movimiento con el que da una clara dimensión económica al tramo final de la legislatura, en medio de la incertidumbre por los efectos de la nueva guerra del Golfo. En clave política, esto supone el ascenso (de manera meteórica) de un economista de primer nivel, independiente, con la renovación que supone también situar dos caras relativamente nuevas en el centro del panorama nacional.

El nombramiento de Arcadi España, incluso sin las responsabilidades de la Vicepresidencia que tenía Montero, es un claro ascenso desde la Secretaría de Estado de Política Territorial a la que accedió en diciembre de 2023 para ejercer de número dos de Ángel Víctor Torres. Entre sus responsabilidades estará el impulso de la reforma de la financiación autonómica, un asunto clave para los intereses valencianos y del que Montero presentó su primer borrador en enero.

Este será uno de los grandes retos que tendrá a partir de ahora España y con el que se le analizará con lupa desde la Comunitat Valenciana. El objetivo del ministerio, cuando Montero aún estaba al frente pero se conocía que su salida era temprana, es que el cambio de modelo se pueda aprobar antes de final de año en el Congreso para entrar en vigor en 2027. En el primer esquema elaborado por la dirigente andaluza, la Comunitat Valenciana recibiría 3.600 millones más que los que recibiría en caso de no salir adelante.

España acude a una reunión en València en la CHJ. / JM López

El tema lo conoce de primera mano. Antes de dar el salto al Gobierno central, España fue conseller de Hacienda en el último tramo del mandato de Ximo Puig. De hecho, su carrera ha ido de la mano del expresident, de quien fue su jefe de gabinete tanto en los meses previos a su salto al Palau de la Generalitat como en la primera legislatura del Botànic, donde fue secretario autonómico. Fue en la segunda legislatura donde dio el salto al pleno del Consell primero como titular de Infraestructuras durante dos años y medio y después como responsable de Hacienda sustituyendo a Vicent Soler.

Ahora, España tiene que retormar los trabajos para aterrizar ese modelo en un pacto entre territorios y con el Partido Popular. Parece misión imposible. Núñez Feijóo llegó a escenificar con los barones del PP, incluido el valenciano Pérez Llorca, un "no" rotundo a esta propuesta, a pesar de que en la práctica pondría fin a dos décadas de infrafinanciación valenciana. El interminable ciclo electoral, al que seguirá una permanente campaña para las generales de 2027, no parece dejar huecos en el calendario para afrontar serenamente un debate que genera tensiones entre territorios, la mayoría de ellos controlados por el PP.

Como segundo desafío, el Gobierno tiene la cuenta pendiente de aprobar unos presupuestos que llevan años prorrogados fruto de la debilidad parlamentaria de la mayoría que respalda al Ejecutivo. Serían los primeros de la legislatura.

Sintonía con Morant y presencia con la dana

En clave estrictamente valenciana, asciende en el escalafón socialista un dirigente con clara sintonía con la secretaria general y desde ahora compañera de Consejo de Ministros, Diana Morant. La pérdida del poder por parte de la izquierda en la Comunitat Valenciana en 2023 llevó a España a ejercer de síndic adjunto en las Corts, tras concurrir como número 3 de la lista. En ese cargo no estuvo mucho, menos de seis meses después, ante el nombramiento como secretario de Estado de Política Territorial. Ese salto a la política estatal no le ha alejado, sin embargo, de las redes de poder del PSPV. España se ha erigido en uno de los principales aliados de la líder de la federación valenciana, Diana Morant. Es un habitual en ruedas de prensa y actos de partido en Valencia. También ha estado especialmente presente durante la dana. Su ministerio ha sido esencial en la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para reconstruir las infraestructuras municipales dañadas.

"La voz valenciana sonará más fuerte que nunca en el Gobierno de España y en sus decisiones. Es un honor compartir la mesa del Consejo de Ministros con Arcadi España. Trabajo, compromiso y vocación de servicio. Enhorabuena, compañero", ha escrito la también ministra de Ciencia en sus redes sociales. También la cuenta oficial de la formación ha mostrado su "orgullo" por el nombramiento y ha destacado que habrá "más voz valenciana, más trabajo, más compromiso" en el Ejecutivo central.

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Sánchez ha explicado que el nuevo ministro de Hacienda es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y dispone de "una dilatada trayectoria al servicio del Estado". "Es una persona recta, inteligente, comprometida que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero y ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal que venimos trabajando en estos ocho años", ha expresado el presidente del Gobierno.