Tragedia ferroviaria
La jueza insta a Adif a aclarar los cambios de carril en la zona del accidente de Adamuz
Pide a la Guardia Civil que investigue la sustitución de 36 metros de vía y que aclare si el supuesto defecto que llevó a intervenir al administrador "pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2"
Pilar Cobos
La jueza titular de Instrucción 2 de Montoro (Córdoba) ha requerido a ADIF, a través de una providencia, para que en un plazo de cinco días "aclare y complemente los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2", en la zona del accidente de trenes de Adamuz.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias informó al juzgado el 20 de marzo pasado de la sustitución de un tramo de vía que carecía de control de calidad. La jueza le pide ahora que identifique a la empresa suministradora del carril defectuoso y al responsable de la empresa suministradora que informó del defecto.
También solicita la identidad de la persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva y de los trabajadores y técnicos de Adif con los que la empresa suministradora y su director técnico "trataron la incidencia y el trabajador y/o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril".
Pide a la Guardia Civil que lo investigue
Además, de acuerdo con la información facilitada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la instructora ha oficiado a la Guardia Civil de Córdoba "para que proceda a la práctica de diligencias de investigación para el esclarecimiento de la sustitución de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317'264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321'098 al 315'974". La colisión de los trenes Iryo y Alvia se produjo en el kilómetro 318.
En cuanto a la actuación efectuada por Adif en el lugar, el juzgado le da un plazo de cinco días "para que certifique ante este órgano judicial que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y demás constancia documental necesaria para asegurar su trazabilidad".
Por último, le reclama que "aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317'300 y 317' 342". En este último caso, la empresa argumentó que la actuación (que no había comunicado al juzgado) consistió en el "cambio del hilo interior de la vía 2, entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342, con el fin de homogeneizar la dureza de ambos hilos a 260 (...) El día 5 de marzo se ejecutó la neutralización en ambos hilos".
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