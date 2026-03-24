Carlos Mazón declarará ante la jueza de la dana como testigo y aclarará si entrega sus 'wasaps' del 29-O

La investigación judicial sobre la dana entra en una nueva fase, en la que Carlos Mazón aún tiene un papel protagonista. El que fuera president de la Generalitat Valenciana tendrá que declarar en el juzgado de Catarroja en calidad de testigo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) rechazó la imputación del exjefe del Consell de manera que la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, lo ha citado como testigo para que explique cómo fue el proceso de toma de decisiones la tarde del 29 de octubre de 2024. La información que aporte, en ese sentido, puede ser determinante en la instrucción que sigue contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Hasta ahora, la jueza había ofrecido a Mazón que declarara como investigado o querellado de manera voluntaria hasta en tres ocasiones, dado que solo lo puede imputar el alto tribunal valenciano -sigue aforado como diputado de las Corts-. El expresident siempre ha declinado comparecer pero, tras la decisión del TSJCV, que excluye por ahora su responsabilidad penal en el fatal desenlace de 230 víctimas mortales del 29-O, la magistrada le ha citado para contar con su versión "sobre las decisiones que se iban a adoptando en el Cecopi -(Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia presidido por Pradas)- o la ausencia de ellas, y el momento en que se adoptaron y su contenido".

La instructora sigue así el criterio de citación que ha aplicado hasta la fecha con el resto de testigos que compartieron espacio aquel día con el expresident, como la periodista Maribel Vilaplana, los escoltas o el chófer: conocer la información que transmitían los máximos responsables de la emergencia. La magistrada ha propuesto a Mazón que aporte voluntariamente a la causa el listado de sus llamadas y sus mensajes del 29-O. Cabe recordar que aquel día Mazón intercambió 12 llamadas con la exconsellera, diez de ellas con el Cecopi en marcha.

Hasta ahora, todos los testigos han accedido a entregar de forma voluntaria sus llamadas y mensajes, incluido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de los dos investigados. También el que fuera el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ha dado permiso para intentar recuperar sus conversaciones de aquel día, borradas, según él, al cambiar su teléfono móvil. El chat entre ambos se ha convertido en una de las claves de la instrucción judicial por las órdenes o instrucciones que José Manuel Cuenca daba a Salomé Pradas con opiniones sobre el confinamiento de la ciudadanía en la provincia de Valencia -"Salo, de confinar nada", llegó a escribir el jefe gabinete de Mazón (secretario autonómico) a la exconsellera- cuando se debatía en el Cecopi el contenido del primer Es Alert (enviado a las 20.11 horas).

El TSJCV descartó en su auto que la pasividad de Mazón sea un indicio incriminatorio -no tenía obligación legal en materia de protección civil, por lo que legalmente no tenía posición de garante-, ni tampoco se ha demostrado que interviniera activamente en las decisiones de aquella tarde y en el envío o el retraso del ES Alert.

En este contexto, y como testigo en la causa, Mazón está obligado a acudir al juzgado de Catarroja y a decir verdad a la jueza, el fiscal y la cuarentena de abogados de las acusaciones particulares y populares y las defensas. Sus decisiones y conversaciones de aquel día protagonizarán del interrogatorio al que está por ver si Carlos Mazón decide comparecer con abogado, aunque sea testigo, debido a su peculiar situación: el TSJCV rechazó en diciembre de 2024 siete querellas y demandas contra él. La jueza de la dana ha frenado otras tres (no era el órgano judicial competente) y el TSJCV también rechazó la exposición razonada de la magistrada de Catarroja. La delgada línea que separa la situación de Mazón como testigo y Mazón como investigado-querellado genera dudas procesales.

Los testigos acuden sin abogado y están obligados por ley a decir verdad mientras los investigados cuentan con defensa y pueden mentir. Aunque la magistrada de la dana Nuria Ruiz Tobarra se cura en salud en el auto en el que lo cita como testigo y asegura que "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales" de Mazón pero que eso "en ningún caso puede ser óbice" para que preste declaración como testigo. El TSJCV ya dijo que el archivo de la causa para Mazón no significaba que el juzgado debiera paralizar la causa sino que debía "proseguir para resolver con libertad de criterio".

Respecto a la aportación de las llamadas y 'whatsapps' que Mazón realizó el 29-O relacionadas con la emergencia es voluntaria para salvaguardar el derecho al secreto de las comunicaciones, porque en la causa de la dana se investigan presuntos delitos imprudentes que impiden intervenir las comunicaciones (una medida que sólo se puede adoptar con delitos dolosos o cometidos de forma intencionada) y pueden ayudar a completar el puzzle de lo ocurrido el día de la dana del 29 de octubre de 2024.

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A la espera de fecha

La magistrada no ha puesto fecha a la declaración de Mazón, como suele hacer al acordar las comparecencias de testigos, para cuadrar el extenso calendario de citaciones. En este caso, asegura en el auto que la decisión de oir al expresidente como testigo y el ofrecimiento para que aporte llamadas y mensajes "está sujeta a la firmeza" del auto del TSJCV que descartó investigar a Carlos Mazón, al que ya se han presentado varios recursos. De modo que, cuando el pleno de la sala de lo civil y lo penal del alto tribunal valenciano resuelva las alegaciones de las defensas y acusaciones, el juzgado de Catarroja podrá señalar la comparecencia del extitular del Consell. Una citación que podría retrasarse varias semanas.