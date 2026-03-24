Albares viaja a Argelia en plena escalada energética por la guerra en Oriente Medio

España consolida el acercamiento con Argelia tras la peor crisis diplomática en décadas, desatada por la posición del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de las tesis marroquíes sobre el conflicto del Sáhara Occidental. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que viajará a Argelia este jueves y viernes, tal y como adelantó El Confidencial Digital.

Visitará las ciudades de Argel, la capital, y Orán. "Argelia es un país vecino, un socio estratégico, un amigo de España con el que compartimos fuertes intereses comunes, en primer lugar el futuro y la estabilidad en el Mediterráneo", ha dicho el jefe de la diplomacia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Es el primer viaje desde que el Gobierno de Abdelmadjid Tebboune anunciara la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España en junio de 2022, e impusiera represalias económicas contra los exportadores españoles, impidiendo de facto las transacciones con el país magrebí. Respondía Tebboune al anuncio de que España reconocía la propuesta de Rabat para el Sáhara Occidental (una autonomía dentro del Reino) como la solución más "seria, realista y creíble" para el conflicto sobre la exprovincia española. Argelia aloja en su territorio, en los campamentos de Tinduf, al Frente Polisario, enemigo de Marruecos, y la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Albares ya tenía previsto visitar Argel en febrero de 2024, pero suspendió el viaje a última hora, por motivos que aún no han sido explicados oficialmente por el Ministerio de Exteriores.

Recuperación de las exportaciones

En su intervención de este martes, Albares ha apuntado que el comercio entre España y Argelia "crece exponencialmente cada año". "El año pasado 2025 triplicamos las exportaciones con respecto al año anterior, que ya fue un año de crecimiento fundamental y representa el mejor resultado de nuestras exportaciones desde el año 2019", ha dicho.

El ministro ha obviado que las exportaciones españolas estuvieron prácticamente bloqueadas en 2023 y 2024. En 2023, las exportaciones fueron de solo 331 millones de euros: en 2024, de 794 millones; en 2025, subieron a 2.133 millones de euros. Es la mayor cifra desde los 2.914 millones alcanzados en 2019.

Albares reconoce que esta visita se produce en medio de la gravedad del "contexto actual", con una crisis global de energía provocada por las represalias iraníes a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel. El jefe de la diplomacia subraya que el viaje se realiza hacia "un suministrador de gas de primer orden y fiable". "Eso es lo más importante", ha reconocido, porque hay "crecientes lazos humanos y culturales como prueba la presencia del Instituto Cervantes en ese país y del interés por nuestra lengua".

Acuerdos de gas con Argelia

Una de las posibles misiones del ministro será el diálogo sobre el suministro gasístico argelino. En ese sentido, la empresa Naturgy anticipa un refuerzo de la relación histórica con Argelia al respecto.

Así lo ha ratificado el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en la junta de accionistas del grupo, en el que ha garantizado la fortaleza del aprovisionamiento de gas del grupo a largo plazo, ha confirmado que busca nuevos contratos para elevar aún más la “diversificación” de los países de procedencia y en el que ha anticipado la apuesta por reforzar aún más la relación con Argelia, máximo suministrador de gas de España y cuya compañía estatal Sonatrach es socio preferente de Naturgy.

En plena escalada de precios de la energía, Reynés ha subrayado que el aprovisionamiento del grupo no depende absolutamente nada de ningún país de Oriente Medio. “No tenemos proveedores en esa región. Estamos más protegidos”, ha apuntado. “Nuestros clientes tienen asegurado el suministro”. Y ha destacado que cuenta con múltiples acuerdos de suministro de gas natural licuado (el que se transporte por barco) con llegadas previstas hasta 2042 y que tiene su estrecha relación con Argelia y con su grupo estatal Sonatrach como gran baza.

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La relación entre Naturgy y Sonatrach ha sido constante desde hace más de medio siglo, desde 1969 cuando llegó a España el primer buque metanero procedente de Argelia. Ambos grupos son socios en el gasoducto Medgaz -el único que actualmente provee de gas a España desde el norte de África- y Sonatrach es accionista de Naturgy con una participación de un 4,1%. Y tienen firmados contratos de suministro hasta 2030 por un volumen previsto de unos 5.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural cada año a través del gasoducto submarino.