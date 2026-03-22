Obras
Puente inaugura este lunes el tercer tramo del Arco Noroeste de Murcia
Europa Press
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene previsto inaugurar este lunes, a las 10:15 horas en el viaducto Rambla Salada, el tercer y último tramo del Arco Noroeste de Murcia, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.
La autovía enlazará la A-30 con la A-7 a través de un recorrido de 21,7 kilómetros y permitirá canalizar el tráfico con origen o destino en Andalucía, CartagenaValencia y Albacete atravesando los municipios de Molina de SeguraLorquíVillanueva del Río SeguraCeutíAlguazasLas Torres de CotillasMurcia.
La nueva infraestructura, junto con otras ya ejecutadas, supondrá un baipás de la autovía A-30 desde el kilómetro 119, en Archena, al 150, en el Puerto de la Cadena, que reducirá el tráfico que discurre en la Ronda Oeste de Murcia y el nudo de Espinardo.
El primer tramo del Arco Noroeste se inicia con una conexión de ramales directos a la A-30 en su kilómetro 119. Su longitud es de 4,35 kilómetros e incluye dos viaductos —uno de ellos sobre el río Segura—, dos pasos superiores y dos pasos inferiores. La inversión ascendió a 77,28 millones de euros.
Por su parte, el segundo tramo, inaugurado en julio de 2025, comienza en el kilómetro 4,300, cerca del enlace de Ceutí-Archena, y finaliza en el 14,050. En sus 9,4 kilómetros de longitud se construyeron tres viaductos, ocho pasos superiores y un paso inferior, además de dos enlaces con la carretera RM-533 y la RM-531. La inversión fue de 91,68 millones de euros.
Durante la inauguración de ambos tramos en julio del pasado año, Puente afirmó que desde 2018 el Gobierno central ha superado los 1.600 millones de inversión en transporte e infraestructuras en el conjunto de la Región de Murcia.
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