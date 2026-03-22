Puente inaugura este lunes el tercer tramo del Arco Noroeste de Murcia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene previsto inaugurar este lunes, a las 10:15 horas en el viaducto Rambla Salada, el tercer y último tramo del Arco Noroeste de Murcia, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

La autovía enlazará la A-30 con la A-7 a través de un recorrido de 21,7 kilómetros y permitirá canalizar el tráfico con origen o destino en Andalucía, CartagenaValencia y Albacete atravesando los municipios de Molina de SeguraLorquíVillanueva del Río SeguraCeutíAlguazasLas Torres de CotillasMurcia.

La nueva infraestructura, junto con otras ya ejecutadas, supondrá un baipás de la autovía A-30 desde el kilómetro 119, en Archena, al 150, en el Puerto de la Cadena, que reducirá el tráfico que discurre en la Ronda Oeste de Murcia y el nudo de Espinardo.

El primer tramo del Arco Noroeste se inicia con una conexión de ramales directos a la A-30 en su kilómetro 119. Su longitud es de 4,35 kilómetros e incluye dos viaductos —uno de ellos sobre el río Segura—, dos pasos superiores y dos pasos inferiores. La inversión ascendió a 77,28 millones de euros.

Por su parte, el segundo tramo, inaugurado en julio de 2025, comienza en el kilómetro 4,300, cerca del enlace de Ceutí-Archena, y finaliza en el 14,050. En sus 9,4 kilómetros de longitud se construyeron tres viaductos, ocho pasos superiores y un paso inferior, además de dos enlaces con la carretera RM-533 y la RM-531. La inversión fue de 91,68 millones de euros.

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Durante la inauguración de ambos tramos en julio del pasado año, Puente afirmó que desde 2018 el Gobierno central ha superado los 1.600 millones de inversión en transporte e infraestructuras en el conjunto de la Región de Murcia.