El PP intentará cercar a María Jesús Montero en su 'despedida' de las sesiones de control antes de las elecciones en Andalucía

El calendario electoral acerca la salida de María Jesús Montero del Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda abandonará el Consejo de Ministros cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno, convoque oficialmente las elecciones en Andalucía, donde Montero será cabeza de lista del PSOE. La dirigente avanzó que mantendrá su escaño en el Congreso para no tener que renunciar a su plaza pública, pero sí dejará de ser protagonista en las sesiones de control al Gobierno, donde la dirigente ha tenido que responder desde 2018 a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios.

El próximo miércoles 25 de marzo podría ser su última intervención como vicepresidenta del Gobierno, al no haber sesión parlamentaria la semana siguiente, por ser Semana Santa, y al abrirse la posibilidad de que el presidente andaluz convoque el martes 7 de abril, en caso de que los comicios fueran el 31 de mayo, una de las opciones que ha cogido fuerza en las últimas semanas. Ante la inminencia de la campaña electoral, el PP se prepara para cercar a la ministra de Hacienda en la que podría ser su broche final como ministra, y varios diputados han preparado un interrogatorio a la dirigente andaluza esta semana.

La plana mayor del PP dedicará sus preguntas a Montero. En total, cuatro diputados populares se dirigirán a la ministra de Hacienda, que habitualmente se bate con los dirigentes andaluces Elías Bendodo y Juan Bravo, responsable económico de los populares. En esta ocasión, será el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien le reclame un balance sobre su paso por el Gobierno. "¿Cuál ha sido la verdadera prioridad de su Ministerio durante todos estos años?", es la pregunta prevista por Tellado, que con toda seguridad aprovechará para recordar los pactos alcanzados con los partidos independentistas, como la financiación singular para Catalunya o la quita de deuda pactada con ERC.

No será el único. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, también buscará hacer un repaso global de la gestión de María Jesús Montero en el Ejecutivo. "¿Cómo será recordado su paso por el Gobierno, Vicepresidenta?", es la pregunta planteada, que también dará pie a hacer una revisión amplia de su gestión política en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El diputado popular José Vicente Marí se centrará en preguntar a la ministra por las consecuencias de su gestión en Hacienda, previsiblemente inquiriendo en la situación económica de las familias frente al año 2018, cuando Sánchez formó Gobierno tras la moción de censura. "¿Viven hoy mejor los españoles que cuando usted llegó al Ministerio?", le inquirirá el dirigente del PP. En último lugar será la diputada del PP Maribel Sánchez Torregrosa quien pasará a cuestionarle: "¿Han regido la ética y la transparencia el desempeño de sus funciones públicas?", es la pregunta, que anticipa también el reproche del principal partido de la oposición a la gestión de la vicepresidenta.

Al PP se unirá también la pregunta a la ministra de Hacienda de la diputada Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que lleva semanas centrada en la precampaña de las elecciones andaluzas, donde su partido prevé concurrir en solitario con su candidato. En su caso, preguntará por los planes del Gobierno para "acabar con la precariedad y la inestabilidad en la administración pública".

Noticias relacionadas

La vicepresidenta primera tendrá que responder a estas cuestiones en la sesión de control del miércoles, que habitualmente se celebra a primera hora pero que esta semana llegará hacia mediodía, después de que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso para dar cuenta de los últimos Consejos Europeos y dé cuenta de la posición de España sobre la guerra de Oriente Próximo e Irán, un mes después de que estallara el conflicto.