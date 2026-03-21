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Regresan a España los 205 militares repatriados desde Irak

Regresan a España los 205 militares repatriados desde Irak

Javier Vendrell Camacho

Regresan a España los 205 militares repatriados desde Irak

Javier Vendrell Camacho

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A primera hora de esta mañana han regresado a España los 205 militares evacuados de Irak y que partieron del aeródromo militar turco de Incirlik. La ministra de Defensa se ha acercado a la base aérea de Torrejón de Ardoz para darles la bienvenida. Su repliegue de Irak se ha realizado debido al aumento de la inseguridad en la zona tras la escalada de la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Más información

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