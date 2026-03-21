El PP ahonda en la división en el Gobierno y carga contra el decreto anticrisis: "Llega tarde y mal"

El PP hurga en la herida abierta este viernes en el Gobierno, que aprobó su plan anticrisis por la guerra de Irán después del plante de Sumar, que forzó una negociación in extremis para incluir sus propuestas. El partido de Alberto Núñez Feijóo emplea ahora este episodio para señalar la debilidad interna de Pedro Sánchez, al tiempo en que carga contra el decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

"Llega tarde y mal y llega, como hemos visto, a cara de perro entre los socios de la coalición", defendió este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado. En un acto de Nuevas Generaciones en Layo (Toledo), el dirigente popular criticó que el Gobierno tardase 20 días desde el inicio de la guerra "para, al final, copiar buena parte de las medidas que hace ya unas semanas había presentado el Partido Popular", que trasladó al Ejecutivo su apuesta por bajadas fiscales para evitar la inflación. Aunque Tellado se quejó de que la habían copiado sólo "a medias", después de que el Gobierno no incluyera rebaja del IVA en el precio de los alimentos.

El dirigente, una vez más, dejó en el aire el apoyo del PP al decreto anticrisis, que incluye rebajas de lIVA del 10% a carburantes y electricidad, entre otras cosas. Este mismo viernes, los populares pedían tiempo y aseguraban que tendrían que estudiar las medidas publicadas en el BOE para tomar posición. A día de hoy, es más que posible que sean necesarios los votos del PP -al menos la abstención- para sacar adelante el plan antiiflación, después de que algunos socios como Podemos hayan asegurado que no lo apoyarán por considerar las rebajas fiscales son propias del PP.

"Espectáculo"

El diputado del PP también cargó contra el "espectáculo" y "bochorno" del Consejo de Ministros, que no comenzó hasta dos horas después de lo previsto, y que a su juicio fue una "batalla campal" entre los dos socios del Gobierno. Una crítica que llega mientras el ala socialista del Ejecutivo trata de restar importancia al choque vivido en el seno de la coalición, que el propio presidente minimizó situándolo en la categoría de "salseo", mientras la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo calificó de "anécdota" este sábado.

Frente a esto, el PP mantiene su apuesta por intentar minar el liderazgo de Pedro Sánchez: "Un presidente con un mínimo de dignidad hubiese cesado a los ministros de Sumar que se habían declarado en rebeldía, pero Sánchez y dignidad no encajan en la misma frase", ahondó Tellado, que insistió en cuestionar al presidente: "El señor Sánchez dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, pero le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz", señaló.

El secretario general de los populares destacó también insistió en el enfrentamiento entre socios, con "ministros apretándole las clavijas al presidente del Gobierno. Vaya espectáculo", defendió. "Nunca en España habíamos visto a un gobierno a palos consigo mismo", continuó el dirigente, en lo que consideró "una nueva etapa del deterioro institucional".

Tellado dibujó a Sánchez como una figura al albur de sus socios, asegurando que el presidente "tuvo que dividir en dos decretos" las medidas anticrisis. El primero de ellos es "uno de derechas que baja impuestos", ironizó. "Bienvenido Pedro a la 'Fachosfera'", continuó. Mientras que el segundo, de "izquierdas", en referencia al decreto con la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026, la medida que reclamaba Sumar. Un decreto donde, según el PP, "se premia a los 'okupas' por entrar en propiedades privadas".

Pide a Vox acuerdos "sin excusas ni demoras"

Una parte importante de su discurso fue dirigida precisamente a Vox después de las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, tres comunidades donde la gobernabilidad sólo es posible con un pacto entre PP y los de Santiago Abascal.

Cumplidos tres meses de los comicios extremeños y sin que haya aún gobierno en Extremadura, el secretario general de los populares urgió al partido de ultraderecha a llegar a acuerdos "sin demoras". "Los españoles han expresado que quieren gobiernos del Partido Popular apoyados por Vox. Sin excusas, sin demoras y sin cálculos electorales", advirtió.

El dirigente defendió que "tiene que haber entendimiento en el centro derecha" e instó a Vox "cumplir con el mandato de las personas que han dado su voto y confianza en las urnas". "Quieren que nos entendamos, que acordemos, pactemos y unamos esfuerzos", continuó Tellado.

La estrategia del PP pasó hace unas semanas de la pugna con Vox a la escenificación de la mano tendida, que se hizo visible con el documento marco publicado por Alberto Núñez Feijóo para llegar a acuerdos autonómicos, en un documento que los de Abascal criticaron duramente.

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Frente a la estrategia adoptada por los populares, sus dirigentes se esfuerzan en trasladar a Vox la responsabilidad de rechazar los pactos. "El Partido Popular lo ha entendido: la sociedad está haciendo su parte, votándonos en masa, y quieren gobiernos liderados por el PP y apoyados por Vox".