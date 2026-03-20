Sumar se niega a aprobar el plan anticrisis y retrasa el Consejo de Ministros extraordinario

Ruptura en la coalición de gobierno. Los cuatro ministros de Sumar capitaneados por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se han negado este viernes a aprobar el plan de medidas para paliar las consecuencias de la guerra que había llevado el Gobierno a la reunión del Consejo de Ministros extraordinario. Su negativa a entrar en la reunión, según fuentes de Sumar, se debe a su exigencia para que se incluya la prohibición en desahucios y la prórroga de alquileres.

Un plantón que ha impedido que se celebre a la hora prevista la reunión del gabinete que preside Pedro Sánchez fijada para las 9:30 horas y, por tanto, que se apruebe por ahora paquete alguno de medidas. Se está negociando in extremis para salvar la situación, pero sin resultados una hora y media después de la hora prevista para arrancar la reunión. A las 11:00 horas, fuentes de Moncloa confirmaban que todavía no había comenzado el Consejo de Ministros. Aun sin la presencia de los ministros de Sumar, habría quórum para aprobar el paquete este viernes, pero abriría una brecha entre los socios con consecuencias impredecibles.

"No hemos entrado al consejo porque se está negociando vivienda y margenes empresariales", aseguran desde Sumar, mientras en el ala socialista no ocultan su enfado por las formas usadas por los ministros de Sumar negándose a iniciar la reunión.

Desde el área económica del Gobierno, que liderado el aterrizaje de las propuestas en el texto del decreto y las negociaciones con los grupos, descartaban medidas en materia de alquileres por la incompatibilidad con el PP y socios parlamentarios como Junts. “Lo que incorporaremos serán medidas que cuenten con el consenso del resto de grupos”, insistían este jueves.

Su análisis es que los posconvergentes, pero también el PNV que se opone a propuestas como recuperar la moratoria antidesahucios, podrían llegar a aceptar un límite del 2% a la subida de los alquileres, en los contratos que vinculan su actualización anual al IPC. De ahí que fuentes de las negociaciones se abran a ponerla sobre la mesa si se acelera inflación -el último dato de febrero la sitúa en el 2,3%- en un futuro paquete.

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