El manifiesto de Espinosa y otros críticos con Abascal agota la paciencia de la cúpula de Vox

Primero fue, hace tres años, un abrupto abandono de la vida política, tras haber sido reelegido diputado por Madrid en las elecciones generales de julio del año 2023; después el anuncio de una plataforma o think tank, de nombre Atenea, y ahora un manifiesto. El camino abierto por el exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, de abanderar a un creciente sector crítico del partido ha empezado a levantar el vuelo, y ha logrado que por primera vez de manera muy clara y sin ambages la cúpula de la formación se revuelva contra este movimiento, hasta el punto de vincularlo directamente con el Partido Popular (PP) e, incluso con presuntas desavenencias entre la cúpula de Alberto Núñez Feijóo y algunos de los barones autonómicos que ahora dependen de nuevo de un pacto con la extrema derecha para revalidar sus cargos.

Espinosa de los Monteros eligió un medio como Trece TV, la televisión del Grupo COPE, para anunciar este martes el lanzamiento de ese manifiesto que parece haber sido la gota que colma el vaso de la paciencia del núcleo duro de Santiago Abascal. Un gesto que, unido a la entrevista publicada este miércoles en El Mundo con el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, con acusaciones muy duras contra Abascal, incluso de aprovechamiento económico de su cargo para el presidente de Vox y su familia, terminó por hacer estallar definitivamente a la dirección del partido.

Así lo puso de manifiesto, en unas declaraciones a los medios en el Congreso, coincidiendo con el segundo día de pleno parlamentario semanal, el secretario general del grupo de Vox, José María Figaredo. "Esto es una avalancha, de repente, a través de los medios controlados por Génova. A Vox nos cuesta obtener entrevistas en El Mundo, y de repente el díscolo tiene vía abierta, también con la COPE, Trece TV, ABC... ¿cómo puede ser?. Es evidente que ahí hay una estrategia que va más allá de la mera opinión de una persona u otra", afirmó Figaredo. También apuntó a desavenencias entre Feijóo y sus barones autonómicos: "Hablamos con Aragón y es una tónica, con Extremadura otra; y de repente aparece Génova y se pone celosa de que Extremadura o Aragón o Castilla y León puedan acercarse".

En la primera fila, el presidente de VOX, Santiago Abascal, y la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Matias Chiofalo / Europa Press

Poco después, ante las mismas cámaras y micrófonos en el Congreso, fue la portavoz parlamentaria, Pepa Millán (precisamente la sustituta de Espinosa de los Monteros) quien cargó contra su antecesor y contra su manifiesto, en el que se aboga por un congreso interno que discuta, entre otras cosas, lo que él y otros críticos consideran un cierto viraje ideológico del partido, que se habría vuelto más "estatalista" o proteccionista en materias económicas, incluida la vivienda, y que ha cambiado de compañías en la Unión Europea (UE), abandonando el grupo conservador de los reformistas, en el que está la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para abrazarse al que integra Fidesz, el partido del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Para Millán, no tiene sentido la convocatoria de un cónclave extraordinario en un partido que está viendo mejorar, cita tras cita con las urnas, sus resultados electorales. Pero incluso eso discuten los críticos, y Espinosa de los Monteros a la cabeza. Pues aducen que Vox crece, sí, pero en términos inferiores a los de una "derecha alternativa", como la denominan, que obtiene resultados mucho más notables en el resto de Europa y del mundo.

El resto de críticos

Entre los críticos destaca también el ex secretario general, Javier Ortega Smith, apartado de todos sus cargos salvo de los que le pertenecen, las actas de diputado en el Congreso y de concejal del Ayuntamiento de Madrid, y con un expediente abierto por haberse resistido a dejar la portavocía en el pleno del consistorio de la capital de España.

Sus invectivas contra Abascal no han sido menores, manifestadas también urbi et orbe en sonadas entrevistas. La más contundente de todas la que concedió la semana pasada en Onda Madrid, donde llegó a hablar, como en otras ocasiones, de la amistad que le unió tanto a Abascal como a su padre, Santiago Abascal Escuza, un histórico del PP vasco ya fallecido, y hasta del servicio que le prestó como abogado al líder de Vox durante su divorcio. Dos gestos que no sentaron nada bien a Abascal, cuya amistad con Ortega Smith fue tan profunda como para hacerle padrino de una de sus hijas. Ortega Smith intensifica su actividad estos días, cumpliendo puntualmente con su agenda de parlamentario, incluida la asistencia a la reunión de su grupo previa a cada pleno, como ocurrió este martes. Es obvio reseñar lo incómoda que resultó su presencia para el conjunto de los diputados.

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Otras dos cabezas visibles suman ese frente crítico. La primera, la de José Ángel Antelo, al que recientemente se fulminó como líder del partido en Murcia por el procedimiento de hacer dimitir en bloque a toda la dirección regional, lo que forzaba estatutariamente su salida. Y la segunda, la de Inés Cañizares, antigua diputada en el Congreso y hoy vicealcaldesa de Toledo, uno de los cargos institucionales más importantes del partido, quien también aboga por celebrar ese congreso extraordinario.