Vox vincula a los críticos de Abascal con una "estrategia de Génova" para "socavar" al partido

La cúpula de Vox ha decidido definitivamente entrar en el cuerpo a cuerpo con los críticos a Santiago Abascal, un grupo algo heterogéneo y disperso, que incluye tanto a dirigentes con cargo público en el partido, caso del ex secretario general de la formación y aún diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, como a personas actualmente fuera de la política, como el ex portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, o el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Aunque las invectivas de estos contra Abascal y su actual cúpula no son nuevas, y tampoco las acusaciones de estar utilizando el partido para enriquecerse, ha sido en la semana posterior a las elecciones en Castilla y León del pasado domingo cuando definitivamente han estallado las hostilidades. Primero en las redes sociales, donde los tuits de unos contra otros son moneda corriente desde hace semanas, pero ahora ya también de manera todavía más pública y formal.

En unas declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, coincidiendo con la segunda jornada de pleno semanal en el Congreso de los Diputados, el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, no ha dudado en vincular a "Génova", es decir, a la dirección nacional del Partido Popular (PP), el surgimiento de esas voces críticas. "A Santiago Abascal se le ha votado con unos estatutos que se aprobaron con el voto de todos los díscolos, que formaban parte del Comité Ejecutivo Nacional, fueron redactados y preparados y modificados en una secretaría general de Vox anterior [en la época de Ortega Smith al frente de la misma]. Entonces, todo estaba bien, y ahora, de repente, todo está mal. Es evidente que hay una estrategia de Génova que están intentando malmeter, socavar e intentar atacar la moral de los simpatizantes de Vox", afirmó.

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