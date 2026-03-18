Directo | Feijóo acusa a Sánchez de "aprovecharse de la guerra" y el presidente le pide que "rectifique" su actitud respecto al conflicto de Irán

Casi 20 días después del inicio de la guerra en Irán, Pedro Sánchez ha acudido al Congreso por primera vez para hacer frente a la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de "aprovecharse de la guerra" con su tardanza a la hora de aprobar rebajas fiscales para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto bélico en Oriente Próximo. En frente, el presidente del Gobierno le ha espetado su posición respecto al ataque "unilateral" de Estados Unidos e Israel: "No puede usted alentar a quien incendia y luego quejarse del humo que genera". Así, le ha reprochado que lleva 18 días "equivocándose" y le ha pedido que "rectifique".