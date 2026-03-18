El presidente de la Asamblea de Extremadura descarta abrir otra ronda de consultas y emplaza la investidura al acuerdo PP-Vox

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, considera que no es necesario iniciar una nueva ronda de contactos entre los grupos parlamentarios de cara a la investidura. A preguntas de los periodistas, ha señalado que ese proceso ya se llevó a cabo y que repetirlo ahora "no tiene sentido".

En este contexto, ha explicado que la Cámara autonómica actuará únicamente cuando exista una candidatura viable. Es decir, cuando "algún candidato o candidata tenga los apoyos suficientes", se comunicará formalmente a la Presidencia de la Asamblea y, en función de ello, se convocará un nuevo pleno de investidura.

Este posicionamiento sitúa el foco en las negociaciones políticas en marcha, especialmente ante la posibilidad de un acuerdo entre PP y Vox, que permita desbloquear la gobernabilidad de Extremadura.

El plazo: hasta el 4 de mayo

Naharro ha recordado que los plazos para la investidura están ya fijados tras la votación fallida de la candidata del Partido Popular, María Guardiola. Desde entonces, el calendario permite celebrar "las sesiones de investidura que sean necesarias" hasta el 4 de mayo.

"Dentro de esos plazos, en cualquier día puede celebrarse, siempre y cuando exista un acuerdo", ha afirmado. En esa misma línea, ha subrayado que el 4 de mayo es "el último día" y que, si no se alcanza un pacto para entonces, se procederá automáticamente a la convocatoria de elecciones.

Este horizonte temporal marca la presión sobre los partidos políticos en la región, que deben cerrar un acuerdo si quieren evitar una repetición electoral y poner en marcha la legislatura.

Sin utilidad en repetir contactos

El presidente del parlamento extremeño ha insistido en que una nueva ronda de contactos carece de utilidad en la situación actual. Según ha argumentado, en la anterior consulta cada grupo parlamentario ya fijó su posición, por lo que no aportaría novedades repetir ese proceso.

"Una rueda de contactos ahora mismo no tiene sentido", ha afirmado. De este modo, ha dejado claro que la iniciativa corresponde ahora a los partidos, que deberán articular una mayoría suficiente antes de que la Asamblea vuelva a intervenir formalmente.

La institución, por tanto, se mantiene a la espera de un acuerdo político que permita reactivar el procedimiento de investidura.

Declaraciones en un acto público

El presidente de la Asamblea ha realizado estas declaraciones antes de participar en la presentación del Proyecto Extremadura, impulsado por Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo.

Sus palabras llegan en un momento clave para la política autonómica, con la legislatura aún pendiente de arrancar y con el calendario avanzando hacia una fecha límite que condiciona el futuro inmediato de la comunidad.