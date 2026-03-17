Otro hilo entre el caso Koldo y el de Forestalia: una consultora de un militante del PSOE trabajó para el Inaga

La investigación judicial sobre el llamado caso Forestalia, que indaga posibles irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables en Aragón, sigue aflorando conexiones entre el entramado administrativo y empresas privadas que participaron en la evaluación ambiental de iniciativas energéticas y mineras. Entre las consultoras citadas en el sumario, al que ha tenido acceso este diario, figura Natural Resources Research and Development, una pequeña firma de consultoría ambiental administrada por Alfonso Martínez, un ingeniero de minas vinculado al PSOE, del que es militante, además de ocupar un cargo orgánico como miembro de su Comité Regional, el máximo órgano del partido entre congresos.

Su nombre ya saltó a la esfera pública en junio de 2025, al aparecer en las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación del entorno de Koldo García. Martínez es mencionado en audios relacionados con el proyecto de Mina Muga, en los que se alude a un “Alfonso” vinculado al sector y a supuestos pagos y disputas empresariales.

En una de las conversaciones difundidas, los interlocutores comentan un enfrentamiento entre Martínez y el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, al que se refieren de forma coloquial como “el guiputxi”. Según la transcripción publicada por distintos medios, la discusión estaría relacionada con trabajos técnicos vinculados al proyecto de la mina de potasa de Mina Muga, y con un desacuerdo económico por pagos asociados a esos trabajos. En el diálogo se menciona que “se había dado dinero” en relación…

La difusión de esas grabaciones también afectó a Alfonso Gómez Gámez, exdirector general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón y actual portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, citado igualmente en el contexto de esas investigaciones.

Suspensión de militancia y archivo del expediente

Tras la publicación de los audios, el PSOE Aragón suspendió cautelarmente de militancia a ambos y les abrió un expediente informativo. Tres meses después, el partido archivó ese procedimiento al no apreciar indicios de delito o corrupción por su parte, por lo que recuperaron su condición de militantes de pleno derecho. De esta forma, Martínez, volvió a formar parte de su Comité Regional.

Por el momento, no consta imputación ni indicio delictivo alguno que afecte a Martínez o a su empresa en las investigaciones judiciales abiertas. No obstante, la coincidencia de su nombre en distintos escenarios bajo examen ha situado a la consultora en el foco informativo. Este diario ha intentado ponerse en contacto con el aludido, sin obtener respuesta.

Contratos con el Inaga

La consultora Natural Resources Research and Development, vinculada al ingeniero de minas y militante socialista Alfonso Martínez, obtuvo al menos dos contratos menores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) durante la etapa en la que el organismo reforzó su capacidad técnica mediante apoyo externo para tramitar expedientes ambientales, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El primero se adjudicó en marzo de 2022 y tenía por objeto el servicio de apoyo técnico y administrativo para la tramitación de expedientes de evaluación ambiental de actuaciones agronómicas, mineras y otras en Aragón, con una oferta de 8.510 euros sin impuestos (10.297 euros con IVA) tras concurrir cuatro empresas.

Un año después, el 9 de agosto de 2023, el Inaga volvió a adjudicar a la misma consultora un segundo contrato menor para tareas similares, ampliado esta vez al ámbito de evaluación ambiental, biodiversidad y medio natural. En este caso la empresa presentó la oferta más baja entre las dos recibidas y obtuvo el contrato por 9.905 euros sin impuestos (11.985 euros con IVA), con un periodo de ejecución entre julio y diciembre de ese año.

Ambos contratos se tramitaron siendo Jesus Lobera director general del Inaga -que dejó el cargo el 12 de agosto de 2023 al finalizar el Gobierno de Javier Lambán- y mediante el procedimiento de contrato menor y tenían como finalidad prestar apoyo técnico en la tramitación de expedientes ambientales, en un contexto marcado por el fuerte incremento de proyectos energéticos y mineros que debía evaluar el organismo autonómico.

Este tipo de contratos se emplearon para reforzar la capacidad técnica del Inaga ante el auge de proyectos renovables y el consiguiente incremento del volumen de expedientes ambientales. Sin embargo, el recurso a consultoras externas es precisamente uno de los aspectos que ahora analiza la investigación judicial.

El papel de las consultoras en el sumario

Varios funcionarios del Inaga señalaron que, durante la etapa en la que Jesús Lobera dirigía el organismo, se recurrió a empresas externas para redactar informes ambientales, según el atestado de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Forestalia.

Entre las consultoras citadas por los testigos figuran Vea Global, Natural Resources, Calidad y Estudio y Satel, que habrían elaborado informes técnicos posteriormente utilizados en la tramitación de expedientes de energías renovables. Algunos funcionarios declararon que esos informes servían para sustituir o corregir informes internos desfavorables, lo que habría facilitado la agilización de autorizaciones de proyectos energéticos.

La investigación judicial trata ahora de determinar si esas prácticas pudieron formar parte de un sistema de presiones o de irregularidades en la tramitación administrativa.

Una empresa presente en varios proyectos

Natural Resources no solo trabajó para el Inaga. La consultora también participó en la elaboración de documentación ambiental para distintos proyectos energéticos y mineros en Aragón, entre ellos Mina Muga, la controvertida iniciativa promovida por Geoalcali para explotar potasa entre Navarra y Aragón. El proyecto ha sido objeto durante años de debate político, social y judicial por su impacto ambiental y territorial, además de figurar en informes de la Guardia Civil por un posible nexo en la trama de corrupción que involucra a Koldo García y figuras del PSOE. Se investiga si hubo tráfico de influencias en la adjudicación de contratos y la mediación para conseguir permisos.

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En cualquier caso, la presencia de Natural Resources en varios expedientes relevantes y la aparición del nombre de su propietario en diferentes investigaciones no implica ninguna acusación ni imputación judicial.