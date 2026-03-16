Zelenski visitará España el miércoles y se reunirá con Sánchez en Moncloa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará el próximo miércoles, día 18, a España y se reunirá con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzara la pasada semana que Zelenski visitaría España en los próximos días, fuentes del Ejecutivo han confirmado la fecha.

Será la cuarta visita del líder ucraniano a España desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, inicio sus ataques a Ucrania, y se ha concertado para un día antes de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas a la que acudirá Zelenski tras aceptar la invitación que se le ha hecho.