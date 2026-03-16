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Violencia machista

Detenido un concejal de Compromís en Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja

Rafael Ramón Mompó fue detenido la noche de este domingo en el domicilio donde presuntamente sucedieron los hechos

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / EP

Redacción

Alicante

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso.

La Guardia Civil detuvo al concejal sobre las 21 horas del domingo en un domicilio de la cercana localidad de Xàbia, donde la pareja tiene una vivienda y donde presuntamente ocurrieron los hechos. Las fuentes consultadas por EFE han informado que sobre el concejal no constaban antecedentes por violencia machista sobre la víctima.

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Desde el Ayuntamiento de Altea, una portavoz ha señalado a EFE que el alcalde, Diego Zaragozí, se encuentra reunido desde primera hora, sin que hasta el momento hayan trascendido posibles medidas a adoptar.

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