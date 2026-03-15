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Vaticano

El Papa pide que se abran vías de diálogo ante la "violencia atroz de la guerra" en Oriente Próximo

"Miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares", ha lamentado el Pontífice

El Papa León durante la audiencia del 11 de marzo de 2026 en la plaza de San Pedro en El Vaticano.

El Papa León durante la audiencia del 11 de marzo de 2026 en la plaza de San Pedro en El Vaticano. / Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA

EP

MADRID

El Papa ha llamado de nuevo a la paz y a la apertura de "vías de diálogo" ante la "violencia atroz de la guerra" en Oriente Próximo. "Miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares", ha lamentado el Pontífice este domingo.

"En nombre de los cristianos de Oriente Próximo y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos", ha afirmado el Papa tras el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico del Vaticano.

La situación de Líbano

En particular, León XIV ha insistido en que la situación en el Líbano, país al que acudió el pasado mes de diciembre como parte de su primer viaje internacional, es motivo "de gran preocupación".

"Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses", ha afirmado.

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También ha reiterado su "oración y cercanía a todos aquellos que han perdido a seres queridos en los ataques que han azotado escuelas, hospitales y zonas residenciales".

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