Camps: "Me veo capaz de ganar al aparato del PPCV en un congreso"

Ya no se hace llamar Francisco sino Paco, pero sigue siendo Camps. 15 años después de su dimisión, ha apostado fuerte por volver a la primera línea política. Dice estar preparado para un congreso que da por seguro pese a las reticencias de Génova y que aspira a ganar. Y pese al auge mundial de la extrema derecha y la fragmentación actual, se proclama el único que puede ‘comerse’ a Vox y volver a guiar al PPCV a su ‘tierra prometida’, las mayorías absolutas.

Fue exonerado de todas sus causas en 2024 y, en lugar de disfrutar de esa vida tranquila, decide pelear por volver a la primera línea política. ¿Qué le mueve a ello?

En este momento de la historia creo que puedo contribuir por mi experiencia y conocimiento en la actividad política para el futuro del territorio, de nuestro país y del Partido Popular. Hoy, con un centro derecha dividido en dos partidos, es necesario un discurso que yo puedo aportar para que aquel que nos votó en otro momento vuelva a hacerlo, y para que el electorado joven que se incorpora —un 18% o 20% que no pudo votarme en 2011— se sume a un proyecto de fuerza y futuro.

Desde su absolución hasta que anuncia su paso adelante transcurrió casi un año y medio. ¿Algún gesto del partido en ese plazo hubiera podido cambiar el curso de los acontecimientos?

No lo sé, eso ya es historia. No le puedo decir. No lo sé, no lo sé... En todo caso, el mismo día de mi absolución ya dije que mi intención era dar un paso hacia la primera línea. Siempre he sido muy celoso de los tiempos. Por eso esperé a que pasara el congreso nacional en julio para anunciar mi candidatura a la presidencia del PPCV y una vez dimitido Mazón es cuando anuncio mi aspiración de ser candidato a la Generalitat. He intentado seguir los ritmos de la política estatutaria.

Siempre ha sido un hombre de fe y parece seguir siéndolo: No hay congreso convocado y ha armado ya una campaña con equipo, actos e incluso encuestas. ¿Tan seguro está de que Génova va a convocarlo?

Estoy completamente convencido de que habrá congreso. Me encantaría poder explicarle a Feijóo por qué hacerlo lo antes posible y cuál sería el mejor congreso posible: uno en el que pudiese votar todo el mundo al líder, con debate de ideas y proyectos, que renueve democráticamente las direcciones y sea el primer gran acto de campaña que diga algo así como que el PPCV está aquí para liderar con ambición e ilusión el futuro de la C. Valenciana.

¿Y ha intentado decírselo a Feijóo?

Bueno, se lo digo directa o indirectamente, porque cada vez que hablo con los medios creo que son conscientes de que estoy diciéndolo.

Valencia VLC entrevista a Francisco Camps expresidente de Generalitat Valenciana y del PP / Francisco Calabuig / LEV

¿Descarta entonces un "dedazo" de Génova?

Lo descarto completamente. El PPCV necesita decidir democráticamente quién es el mejor para ser el futuro presidente de la Generalitat. Es fundamental y estoy convencido que Feijóo es consciente de que tiene que ser así.

Miguel Tellado no confirmó ni mucho menos el congreso este jueves en València...dijo que no interesa a la gente.

Entiendo lo que dice el secretario general. Las personas no militantes probablemente están en otras cosas, pero hoy todos los militantes queremos un congreso regional. Es más, muchísima gente por la calle me pregunta por el congreso, algo que no me había ocurrido nunca en la vida. He vivido muchísimos congresos y nunca jamás nadie me preguntó por un congreso y hoy es muchísima gente todos los días. Hay una ambición colectiva para que el partido vuelva a retomar el control de su futuro.

¿Tiene plan alternativo si no hubiera congreso?

Es que va a haber congreso seguro, no puede no haberlo.

Imagino un gran congreso en junio de 2026 y una plaza de toros llena el último jueves de campaña en mayo de 2027 Francisco Camps

¿Llorca sería candidato legítimo sin pasar por ese proceso orgánico?

La legitimidad la dan los estatutos del partido y el partido decide la elección de los candidatos. No hablo tanto de legitimidad sino de fuerza para poder gobernar. Mi plan es un congreso que dinamice la vida del partido y active a los 60.000 militantes. Imagino un gran congreso en junio de 2026 y una plaza de toros llena el último jueves de campaña en mayo de 2027. En ese curso político veo la opción de volver a ganar por mayoría absoluta.

Antes debería vencer al aparato en ese congreso, al que acudiría como 'outsider'. ¿Se ve capaz?

Sí, si no no estaría aquí. Si no creyese que puedo ganar y no tuviera a decenas y decenas de personas apoyándome, no estaría en esto. Estoy en contacto permanente con gente de todas las edades y sectores en todo el territorio. Creo que es una apuesta ganadora para el congreso.

¿Qué apoyo estima conseguir en ese congreso?

Creo sinceramente que podría superar el 50 % en una hipotética primera vuelta. Ya tenemos representantes en más del 80 % del territorio, en términos demográficos de la C. Valenciana, preparados para llamar a los militantes y pedir el voto para los compromisarios en cuanto se convoque el proceso. Tengo todo listo para los últimos 40 días de preparación del congreso.

¿Su proyecto ya no tiene marcha atrás? Llorca planteó darle algún cargo en Madrid...

No estoy trabajando por un cargo, sino para que el PP gane por mayoría absoluta. Yo no estoy pensando en Paco Camps. Dejé de pensar en Paco Camps el día que dimití como ser president. Demostré que no pensaba en Paco Camps sino en la Generalitat y en el PP, porque dimití por lo que dimití, para que la Generalitat no sufriese la presencia de un president procesado y para que PP no tuviese problema en ganar por mayoría absoluta, que así fue. Yo no pienso en Paco Camps, pienso en el PP. De hecho, yo ya he sido presidente del partido y de la Generalitat. No intento ser algo que no fui, yo ya lo he sido. Por eso, mi vocación es el interés general del partido.

¿Aceptaría integrar su proyecto en otra candidatura de cara a un congreso pacífico?

Yo lo que propongo ahora es que haya congreso y que la gente diga qué quiere para el futuro. Soy el único militante que ha dicho que quiere congreso, que quiere ser presidente del partido, candidato a la Generalitat y que tiene proyecto de partido y modelo de futuro de la C. Valenciana. Reivindicaré ante el gobierno de Feijóo lo mismo que pedí a Rajoy: el trasvase del Ebro, el mantenimiento del Tajo-Segura, el Corredor Mediterráneo, la ampliación de los aeropuertos y del puerto de Valencia, una financiación justa y duplicar el número de agentes de Policía y Guardia Civil.

Valencia VLC entrevista a Francisco Camps expresidente de Generalitat Valenciana y del PP / Francisco Calabuig / LEV

Su encuesta da 500.000 votos a Vox y 700.000 al PPCV. ¿Se ve capaz de desactivar a Vox y recuperar ese medio millón de votantes en unos meses?

En 2011 nos votaron 1,2 millones de personas y 1,2 millones de personas son las que hoy optan por los dos partidos del centro y la derecha. Si tuviese que ir a pedir el voto a personas que nunca nos votaron, sería una tarea muy compleja. Pero lo que le digo a mi partido es que regresen quienes ya nos votaron. Solo hace falta un discurso y un proyecto que garantice que somos la mejor opción para la estabilidad. No creo que haya habido una apuesta más sencilla en la historia del PP que recuperar el voto de quien nos ha dejado de votar. Me he presentado a muchas elecciones y le puedo asegurar que en estos momentos el PP tiene la vía más fácil que nunca para poder ganar por mayoría absoluta.

Y esa vía es usted.

El proyecto que estoy liderando y que pasa por un gran congreso regional.

Su discurso de plantar cara a Vox tiene semejanzas con el de José María Aznar, que ha sido crítico con la relación que plantea Feijóo con los voxistas. ¿Ha hablado con él recientemente? ¿Le gusta más el modelo de Aznar o el de Feijóo?

Hablé con Aznar por última vez en marzo de 2023. Aznar ganó por mayoría absoluta, yo gané por mayoría absoluta. Los dos hemos nacido y crecido en el mismo ámbito político. Y tenemos el mismo discurso y una misma manera de entender el peso esencial del Partido Popular para la democracia. Es obvio que coincidamos. Ganábamos por mayoría absoluta y ese tiene que ser nuestro propósito

¿Pero le gusta más el modelo de Aznar o el de Feijóo?

El presidente actual es Feijóo. Y yo todo lo que propongo es al servicio del partido que lidera Feijóo. Lo que le ofrezco a Feijóo es, con un trabajo sistemático y ordenado, la mayoría absoluta desde la Comunitat Valenciana para que pueda gobernar España con tranquilidad.

Si es candidato y no alcanza esa mayoría absoluta, ¿pactaría con Vox?

Mi único objetivo es conseguirla. Creo que la podemos conseguir, no veo otras opciones que gobernar por mayoría absoluta.

Insiste en apoyarse en ese pasado como garantía, pero ha llovido mucho y el escenario político es otro, mucho más fragmentado…¿No teme estar haciendo publicidad engañosa?

En 2003, 2007 y 2011 vivimos también situaciones muy complejas y supimos defender un discurso que ganó por mayoría absoluta. Cada época tiene una circunstancia socioeconómica, política...y en todas ellas hemos conseguido mayoría absoluta. Y volviendo al presente: los votos están ahí, están motivados, preparados y animados para votar. No es un voto que hay que sacar de casa, está preparado. Hay unas 500.000 personas que quieren votar. Lo que digo al partido es que hay que poner en marcha el discurso que permita que esas personas nos voten como tradicionalmente han hecho.

¿Con el discurso actual no ve opciones?

Lo que veo son encuestas. No doy opinión, por eso hice una encuesta. Doy información que además se va corroborando. El otro partido está en torno al 20 % de intención de voto. Yo digo que quiero tener la oportunidad junto a todo el partido, y digo todo, de ganar por mayoría absoluta.

¿Le ha contactado algún dirigente del partido en los últimos tiempos?

No, y yo tampoco. Estoy centrado en mi proyecto.

Ximo Puig no es el mejor comensal posible. Llorca sabrá por qué lo ha hecho [reunirse con él], pero creo que tiene otros expresidentes que le pueden dar algo más de luz Francisco Camps

Lo digo porque Llorca sí se ha reunido con el expresident Puig.

Desde mi punto de vista no es el mejor comensal posible. Llorca sabrá por qué lo ha hecho, pero creo que tiene otros expresidentes que le pueden dar algo más de luz. En todo caso, es una decisión suya.

¿Firmaría que el PP bajara a cambio de que subida de Vox permita gobernar a la derecha, como defendió la portavoz de Feijóo en el Congreso? ¿Comparte esa vía?

No. Hay que salir a ganar por mayoría absoluta, sin matices. Los gobiernos de estabilidad son los sustentados por un mismo grupo parlamentario, que permiten gobernar sin estar pensando todo el día en qué dice el de al lado, es fundamental. El contrato es con los electores.

¿El Consell está sufriendo esa dependencia?

Si las encuestas nos diesen un reflejo de una opción diferente a la que están dando ahora yo no sería tan vehemente defendiendo mi proyecto. Si viera una mayoría absoluta evidente...pero como la información demoscópica nos dice que está lejos, lo que le digo al partido es que creo que podemos conseguirlo.

¿Y qué está fallando para que las encuestas muestren esa tendencia?

Eso ya es opinión, no información. Creo saber cuál es la fórmula que nos dé la mayoría absoluta en un año y dos meses. Le pido al partido que me permita poner en marcha el proyecto para poder optar a la mayoría absoluta. Y si fuese presidente del partido, aseguro al president de la Generalitat mi leal y absoluta colaboración. El partido tiene una vida y el gobierno tiene otra. Pero el partido tiene que prepararse ya, mayo del 27 es crucial. No son unas elecciones cualquiera, son las más importantes desde la democracia. Porque o ganamos con mayoría absoluta o gobernamos en coalición y las decisiones cambian de manera sustancial.

La gestora no se ha reunido desde su constitución.

Yo ya anuncié que una gestora siempre es un organismo interino. Lo que hace es administrar. Son administradores, no son los líderes políticos del partido en la Comunitat. Es una gestora que como su nombre indica gestiona el día a día. Pero el partido necesita líderes elegidos democráticamente que preparen la estrategia, las 6.000 candidaturas y un discurso de futuro frente a un mundo convulso. Yo tengo un modelo de futuro para la C. Valenciana y para el PP. Y que yo sepa, en este momento no hay encima de la mesa ningun otro modelo alternativo, ni para el PP de cara a elecciones ni para la C. Valenciana a partir del 27. Nosotros sí que lo tenemos.

¿El acta de Mazón? Es un contrato sacrosanto que depende de cada persona. Yo nunca le he pedido el escaño a nadie. Se lo pidieron a Rita y me pareció que no tenía sentido" Francisco Camps

¿Mazón debería dejar el acta de diputado?

Eso es una cuestión personal. El acta de diputado es un contrato sacrosanto que depende de cada persona. Yo nunca le he pedido el escaño a nadie, porque es un acuerdo del diputado con el votante, no es del partido. Le pidieron el escaño a Rita y me pareció que no tenía sentido.

¿Y la permanencia en el grupo popular? ¿Llorca debería actuar?

Es una decisión que debe tomar el presidente del grupo parlamentario, pero es la misma reflexión: es el grupo quien tiene que decidir. Yo jamás siendo president he entrado en decisiones que tuvieran que ver con la vida privada del diputado ni con la Mesa de las Corts.

¿Hizo bien en aguantar un año en el cargo?

Es una decisión personal también.

¿Pudo dañar la marca del partido en ese tiempo?

Él era el presidente del partido y de la Generalitat, y él tomó las decisiones que creyó oportunas.

¿Cree que actuó bien con las víctimas?

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Desde el principio ha estado con todas las víctimas, en relación directa con los municipios y ha liderado la reconstrucción. Yo sigo ubicando la responsabilidad política e institucional en el Gobierno de España, que debería haber actuado desde el minuto uno con todo su aparato, el ejército y la policía. Señalo directamente a Pedro Sánchez como responsable.