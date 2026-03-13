El PSOE da por cerrado el pacto PP-Vox en Extremadura: "Lo esconden para no contaminar Castilla y León"

La portavoz del PSOE extremeño, Piedad Álvarez, ha asegurado este viernes que PP y Vox tienen ya un acuerdo para gobernar Extremadura y que lo están ocultando para evitar que afecte al resultado de las elecciones de Castilla y León, que se celebran este domingo 15 de marzo. A su juicio, el pacto entre ambas formaciones está cerrado “desde la semana pasada”, por lo que el retraso en su formalización respondería a una estrategia de “tacticismo político y puro electoralismo”.

En su opinión, no hay todavía gobierno en Extremadura no por falta de entendimiento, sino porque ni populares ni los de Santiago Abascal quieren hacer visible ese acuerdo antes de la cita electoral castellanoleonesa. Álvarez se ha mostrado convencida de que la próxima semana podría retomarse la ronda de contactos para desbloquear la investidura de la candidata del PP, María Guardiola. “Tienen un acuerdo y lo esconden para que no se contamine el resultado en Castilla y León”, ha subrayado.

La diputada socialista considera que la prueba más clara de ese entendimiento es que el Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria un decreto-ley consensuado con Vox para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, aprobadao durante el mandato del popular José Antonio Monago. Según ha señalado Álvarez, esa ley impedía, entre otras cuestiones, la convocatoria de procesos selectivos y la concesión de ayudas mientras el Ejecutivo estuviera en funciones.

Para la parlamentaria, se trataba de una cautela lógica para evitar que un gobierno interino pudiera adoptar decisiones de calado en materia de empleo público o subvenciones sin contar con una situación política plenamente resuelta. Así, ha vinculado esa reforma con la incertidumbre generada en torno a las oposiciones, especialmente a la convocatoria prevista para esta anualidad para el acceso al Cuerpo de Maestros.

Por ello, Álvarez ha interpretado la reforma impulsada ahora como una demostración de que ambas fuerzas son capaces de ponerse de acuerdo “en cinco minutos” cuando les interesa, mientras mantienen "paralizada" la actividad política e institucional de la comunidad. En este sentido, ha denunciado que la Asamblea permanece “secuestrada” y la voz de los extremeños “silenciada”, al tiempo que se adoptan decisiones relevantes “por la puerta de atrás, sin transparencia, sin luz y sin taquígrafos”.

Propuestas de impulso

Cabe destacar que Álvarez ha realizaqdo estas declaraciones durante el registro de tres propuestas de impulso en el Parlamento autronómico con las que el PSOE pretende forzar el debate político y tratar de reactivar la institución. Se trata, ha explicado, de iniciativas que deberán debatirse en pleno y sobre las que tendrá que pronunciarse la Cámara.

Los socialistas plantean con ellas abrir una negociación entre representantes políticos, sindicales y empresariales de la región para alcanzar acuerdos sobre tres grandes bloques: derechos e igualdad, desarrollo económico y equilibrio territorial. Entre los objetivos citados por Álvarez figuran mejorar las oportunidades de los jóvenes, favorecer el acceso a un empleo digno, impulsar un proyecto industrial alternativo para Extremadura y garantizar servicios públicos en el medio rural en condiciones similares al resto del territorio.

La portavoz del PSOE ha recordado que, en el debate de investidura fallido, su formación ya ofreció pactos en esas materias, aunque ha lamentado que entonces fueron rechazados por la líder del PP extremeño. Por ello, ha insistido en que Extremadura “necesita funcionar ya”, al tiempo que ha reprochado a Guardiola que siga retrasando ese funcionamiento por interés partidista.

Primarias del PSOE

Preguntada por el proceso de primarias abierto en el PSOE de Extremadura, Álvarez ha expresado su “respeto absoluto” al procedimiento interno y ha valorado de forma positiva que hayan dado el paso cinco aspirantes a la secretaria general: Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias, Manuel José González Andrade y Blanca Martín. A su juicio, este dato demuestra que el partido tiene “cantera” y personas con ganas de cambiar el futuro de la comunidad.