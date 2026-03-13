Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuerpo apunta a rebajas fiscales en electricidad, pero no en alimentación, en las medidas por la guerra de Irán

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Servimedia

El ministro de Economia, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mostró este viernes la disposición del Gobierno a aprobar ya rebajas fiscales en la electricidad en el paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, aunque rechazó que dichas rebajas fiscales puedan extenderse a la alimentación.

Así se expresó Cuerpo en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, donde descartó también que el Ejecutivo vuelva a aprobar la rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel aplicada con motivo de la guerra en Ucrania.

En todo caso, aseguró que “habrá medidas para limitar el efecto de la subida de los carburantes en los bolsillos”, medidas que prestarán especial atención a sectores como el campo, la pesca o el transporte.

En cuanto a si se aprobarán ya el próximo martes en el Consejo de Ministros, aseguró no saberlo. “Estamos avanzando lo más rápido que podemos y lo haremos con la mayor celeridad posible”, apuntó.

