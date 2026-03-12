Yolanda Díaz apunta a la prohibición de despidos por causas energéticas entre las medidas del plan anticrisis del Gobierno

Yolanda Díaz apunta a la prohibición de despidos por causas energéticas como una de las primeras líneas en las que trabaja el Gobierno para su decreto anticrisis. La vicepresidenta segunda insiste en que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará ya medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. Mientras, Moncloa enfría esta afirmación y matiza que "el calendario no está cerrado".

En una entrevista en La hora de la 1, Díaz desveló que el Ejecutivo tiene previsto tomar medidas la próxima semana. "La respuesta va a ser como siempre, calmada, exhaustiva, casi diaria, pero sí, la visión es que ya en el próximo Consejo tomemos algunas medidas", aseguró. Fuentes de Moncloa conceden que "trabajamos para que sean lo antes posible", pero añaden que todavía se está "estudiando la situación y trabajando para elaborar un paquete de medidas que sea eficaz para proteger a nuestros ciudadanos".

Este mismo jueves, el Gobierno se reúne con los agentes sociales para perfilar una posible respuesta a la crisis inflacionista, que ya se deja notar en el precio del carburante. En el encuentro, encabezado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participan también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministras de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Además, el Ejecutivo espera todavía a recabar y analizar las propuestas que le hagan llegar de otros grupos parlamentarios, tras mantener con ellos el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, una ronda exprés de contactos telefónicos. La intención es consensuar el texto del futuro decreto antes de llevarlo al Consejo de Ministros y para ello se comprometen a encajar propuestas de sus socios.

La vicepresidenta segunda apuntó a la prohibición de despidos como una de las medidas más probables para aprobar de inmediato. "Tomaremos más medidas, probablemente lo que tiene que ver con la prohibición de despidos por causas energéticas, como hicimos en otras crisis". Las medidas aprobadas, anticipó, entrarán en vigor con su publicación en el BOE, al día siguiente.

"No hay que despedir a nadie"

"Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir".

La prohibición de los despidos ya se puso en marcha durante la crisis del covid, cuando se activaron los ERTE. El Gobierno estableció entonces que no se podían justificar despidos objetivos alegando causas relacionadas con el covid (caída de actividad, restricciones, etc.), empujando así a usar el ERTE y no a la destrucción de puestos de trabajo.

La vicepresidenta también apuntó a que el Gobierno se está planteando anticipar los planes de movilidad recogidos en la Ley de Movilidad Sostenible, pendiente de aprobación, "para que los transportes sean colectivos en las empresas o por lo menos en las empresas grandes" ante el precio de la gasolina y del gasoil, "que es imposible".

"Discrepancia en el Gobierno"

Yolanda Díaz admitió, en un momento de la entrevista, la existencia de una "discrepancia en el Gobierno" sobre cómo afrontar la subida de precios en la cesta de la compra. La líder de Sumar en el Consejo de Ministros rechazó de pano la bajada del IVA de los alimentos, como ha reclamado PP o la CEOE.

En su lugar, la titular de Trabajo aboga por un "control de precios" de las cadenas de alimentación para evitar las subidas, una medida que no compartiría el ala socialista del Ejecutivo.

"No estamos pensando en la bajada del IVA, porque no es eficaz para esto. Y desde luego, aquí sí que hablo como Sumar, nosotros somos partidarios del control de precios en la cesta de la alimentación. Ya lo hemos hecho en una ocasión. Aquí sí que hay una discrepancia en el Gobierno", señaló la vicepresidenta segunda en la entrevista.