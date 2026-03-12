Castilla y León, la olvidada forja de la carrera de Aznar que inició la hegemonía autonómica del PP

Este verano se cumplirán casi cuatro décadas, 39 años, de un doble hito inaugural. Fue en 1987 cuando el Partido Popular (PP), entonces Alianza Popular (AP), comenzó a gobernar la Junta de Castilla y León, y desde entonces no ha soltado esa plaza de poder, ocupada por hasta cuatro dirigentes populares, incluido Alfonso Fernández Mañueco desde 2019. El presidente que ahora, en las elecciones autonómicas de este domingo, aspira a revalidar su cargo otros cuatro años, lo que le llevaría a completar una década en el poder, y acercaría a su formación al medio siglo en el mismo. Unas ratios nunca vistas en la historia de la España autonómica. El PP de Castilla y León supera ya al PSOE de Andalucía, que estuvo 38 años ininterrumpidos en el poder hasta la llegada en 2018 del popular Juan Manuel Moreno, que sigue en la presidencia de la Junta, y está por encima de otro ejemplo de gran y prolongada hegemonía, el PP de Madrid, que lleva gobernando esa comunidad desde 1995.

Lo que solo los más viejos del lugar recuerdan es el nombre del dirigente del PP que, antes que Mañueco, Juan Vicente Herrera y Juan José Lucas, abrió esa etapa. Era un entonces joven dirigente conservador que respondía al nombre de José María Aznar. Su llegada a la presidencia de la Junta fue ciertamente sorprendente y su paso fugaz, pues apenas dos años después, en 1989, y tras adelantar Felipe González las elecciones generales a ese año, fue elegido como el candidato de su partido, el primer paso de una carrera fulgurante que culminó con su Presidencia entre 1996 y 2004.

Aznar, nacido en 1953, es madrileño, de la calle Ibiza, como él mismo ha relatado en muchas ocasiones, y por tanto ejerció de 'cunero' en su primer aventura política como candidato. Se empadronó para ello en la sede de AP en Ávila. Curiosamente, desplazó de la candidatura en Castilla y León al exministro Rodolfo Martín Villa, leonés de nacimiento. El entonces líder de AP, Antonio Hernández Mancha, le relegó frente a Aznar, y ello pese a que en la batalla interna que libró para suceder a Manuel Fraga con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (uno de los dos únicos padres de la Constitución que siguen con vida) el luego presidente del Gobierno había respaldado a este último. El propio Hernández Mancha lo recordaba así en una entrevista en ABC: "Yo, como presidente nacional del partido, tenía enormes presiones para poner a otra persona, que decían que era mucho más experta, que era Rodolfo Martín Villa. Presiones muy fuertes de CEOE, de medios de prensa, de bancos, de todo, para que no fuera Aznar. Todo el mundo decía que no tenía carisma, que no lo conocía nadie…".

Una victoria por la mínima

Aznar ganó las elecciones por apenas cinco mil votos al socialista Juan José Laborda, con el que empató a 32 procuradores autonómicos, ambos perdiendo bastantes representantes con respecto a los que tenían previamente en las Cortes. Los socialistas salían aún de la crisis que acabó con el mandato del primer presidente de la autonomía, Demetrio Madrid, imputado en una causa laboral de la que fue absuelto tres años después. Muchas veces se la ha mencionado desde entonces como una de las primeras víctimas de la llamada 'pena de telediario'. AP, por su parte, sufría entonces la pujanza del Centro Democrático y Social, el CDS de Adolfo Suárez, entonces en su segundo momento de auge político, que no tardaría en declinar. Con Carlos Sánchez-Reyes como candidato, los centristas liderados por el primer presidente de la democracia, obtuvieron 18 procuradores, que junto al solitario escaño del Partido Demócrata Popular (PDP) se antojaron fundamentales para que Aznar fuera presidente.

Finalmente, Sánchez-Reyes fue elegido presidente de las Cortes y la abstención del CDS permitió a Aznar ser elegido presidente del Gobierno regional por mayoría simple, en segunda vuelta, con el voto a favor de los procuradores de AP, del del PDP y de otro procurador del partido SÍ. Aunque en un primer momento nombró un gobierno monocolor, poco antes de dimitir de su cargo para disputarle a González por primera vez la Moncloa tuvo que aceptar la entrada de consejeros del CDS. En esos años se forjó la leyenda del 'clan de Valladolid', un grupo de jóvenes asesores y miembros del equipo de Aznar que luego harían carrera a nivel nacional. Miguel Ángel Cortes, las exministras Ana Mato o Pilar del Castilla, José María Michavila o el ínclito Miguel Ángel Rodríguez, por aquella época un periodista de El Norte de Castilla al que Aznar no tardó en fichar como su jefe de prensa.

Curiosamente, la situación que vive la derecha hoy, salvando las distancias, es de fragmentación y de disputas por los acuerdos de investidura y/o de coalición, algo latente ahora mismo en el escenario postelectoral abierto este invierno en Extremadura y Aragón, y que salvo fallo estrepitoso de las encuestas se repetirá a partir del domingo en Castilla y León. Aznar ha dejado claro, la última vez este mismo miércoles en un coloquio con el exministro Jaime Mayor Oreja, e incluso discrepando de él, que no es partidario de una coalición con Vox. Mañueco, que ha gobernado con los de Santiago Abascal y antes con Ciudadanos, tendrá que tomar una decisión después de que lo hagan, en las urnas, los ciudadanos de Castilla y León que desde hace cuatro décadas han respaldado a los sucesivos presidentes del PP.