Génova atribuye la crisis de NNGG a una herencia envenenada del casadismo

El sarcasmo ha sido desde el domingo pasado la figura retórica favorita de Génova y aledaños para referirse a la crisis en Nuevas Generaciones (NNGG), las juventudes del partido lideradas por la diputada por Vizcaya Beatriz Fanjul y que ya no cuenta en sus filas con Carlo Angrisano Girauta (Barcelona, 1996), hasta esta semana secretario general de esa rama juvenil de la organización y como tal su 'número dos'. "Sí, sí, estamos profundamente consternados, vamos a abrir una investigación para saber lo que ha pasado en Nuevas Generaciones", afirma abusando de la licencia un importante dirigente de la dirección nacional, mientras que otras fuentes del partido vienen señalando, en tono más hiriente aún, que no se puede hablar, precisamente, de una "fuga de cerebros".

La bomba detonó el domingo por la tarde, en plena campaña electoral en Castilla y León, cuando Angrisano anunció en un vídeo que no tardó en alcanzar gran repercusión su marcha y su apoyo electoral a Vox, antes de pasearse por tertulias y platós reiterando el mismo mensaje. Su apellido no coincide por casualidad con el del eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, sino porque es hijo de una hermana del que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados con Albert Rivera, antes militante del PP y más atrás en el tiempo, del PSC, además de escritor y analista en múltiples medios de comunicación.

El dato no tardó en ser aireado por Génova, que atribuye a Girauta un papel decisivo en el ascenso de su sobrino en el PP y que vaticinan que ahora terminará con él en la formación de la extrema derecha. El eurodiputado, siempre muy activo en las redes sociales, no tardó en publicitar la baja de su sobrino y el hecho de que pidiera el voto para Vox. Y, sarcasmo por sarcasmo, afirmó: "Es más fácil irse de los Testigos de Jehová que del PP".

El papel de Teodoro García Egea

Lo que deslizan desde el domingo en Génova es que, en realidad, se trata de una herencia envenenada del casadismo, que Feijóo y su equipo ('los gallegos', como son conocidos por razones obvias) habría recibido sin rechistar en 2022, cuando el entonces expresidente de la Xunta de Galicia desembarcó en Madrid para suceder a Pablo Casado tras la crisis fratricida que vivió entonces el partido, y en la que tuvo un protagonismo destacado, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el entonces secretario general, Teodoro García Egea, muy bien conectado con Girauta, en los tiempos en que PP y Ciudadanos tuvieron que negociar varios gobiernos municipales y autonómicos.

En 2021, justo un año antes de la llegada de 'los gallegos', se celebró el último congreso de NNGG, aún con algunas de las medidas de la pandemia vigentes, incluida la mascarilla. Fue entonces cuando Fanjul tomó el relevó del entonces diputado por Pontevedra Diego Gago, hoy alejado de la política, y admitió integrar a Agrisano como su 'número dos' para evitar que hubiese enfrentamiento en el cónclave. García Egea y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respaldaron in situ la clausura del congreso y la entronización de Fanjul, en un ambiente distendido y con la presencia, como invitado, del entonces líder de las Juventudes Socialistas, la organización homóloga del PSOE, el exdiputado Omar Anguita.

Por allí andaba Angrisano, un hombre criado en Mónaco (su padre, bastante mayor que su madre, es un reconocido almirante italiano) donde adquirió una educación políglota que le ayudó a desenvolverse en ambientes como el de Bruselas, donde ha llegado a ser asesor del grupo del PP en la Eurocámara. La versión que sus más próximos empiezan a extender es que no disputarle a Fanjul la presidencia fue un generoso gesto que permitió a esta liderar NNGG, algo que niegan tajantemente fuentes de la cúpula actual de la organización, que atribuyen esa generosidad a la actual líder de NNGG, que por otra parte está ya desde el año pasado en un periodo de interinidad, y que con 35 años rebasa en cinco la edad máxima para poder afiliarse a la organización.

En Génova, en cambio, aseguran que su salida es fruto del resentimiento por no haber sido incluido en las listas para la Eurocámara de las elecciones de hace dos años, y le acusan de haber querido compatibilizar sus cargos como asesor con estancias cada vez más prolongadas en Ecuador, de donde es su mujer, con la que ha tenido un hijo recientemente.

Noticias relacionadas

Ante esta última crisis, y aun cuando con sarcasmo todos la minimizan en Génova 13, muchos vuelven a torcer el gesto ante la mera existencia de NNGG, fruto muchas veces de problemas como los que se han puesto de manifiesto, si bien terminan admitiéndolo como un mal menor. En un libro de memorias políticas publicado el año pasado, 'Memorias de anteayer', publicado por Deusto, el exministro popular Federico Trillo relata cómo durante años se opuso, congreso tras congreso, ya desde los tiempos en que el partido se llamaba Alianza Popular (AP), a las cuotas de poder que NNGG fue consolidando en todos los órganos del partido. Trillo, también ex presidente del Congreso de los Diputados, se refiere así a quienes entonces engrosaban esa organización: "Dirigentes en muchos casos sin titulación acabada ni trabajo previo alguno, convertidos en cantera de precoces profesionales de la política". Un retrato robot que, según lamentan muchos, sigue encajando en buena parte de la actual dirigencia de NNGG.