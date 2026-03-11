Premios Laik Región de Murcia
Recurso de amparo
El Constitucional ampara al PSOE y establece que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid
El Pleno saca adelante la ponencia del presidente Conde-Pumpido con el voto en contra de los magistrados conservadores
El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia elaborada por el presidente de este órgano, Cándido Conde-Pumpido, y ha otorgado amparo al PSOE en la Asamblea de Madrid en relación con el procedimiento parlamentario que se utilizó para regular la elección de los cargos directivos en Telemadrid. Considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró derechos políticos.
Así, y con el voto en contra de cinco magistrados del ala más conservadora del órgano, se ha declarado inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid, que tramitó este asunto por el procedimiento de lectura única, informan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.
