Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelación de viajesPrecio gasolinaTrasplante de cerdoAtracador Banco de San PedroEl CastillejoReal Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Recurso de amparo

El Constitucional ampara al PSOE y establece que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid

El Pleno saca adelante la ponencia del presidente Conde-Pumpido con el voto en contra de los magistrados conservadores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia elaborada por el presidente de este órgano, Cándido Conde-Pumpido, y ha otorgado amparo al PSOE en la Asamblea de Madrid en relación con el procedimiento parlamentario que se utilizó para regular la elección de los cargos directivos en Telemadrid. Considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró derechos políticos.

Así, y con el voto en contra de cinco magistrados del ala más conservadora del órgano, se ha declarado inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid, que tramitó este asunto por el procedimiento de lectura única, informan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents