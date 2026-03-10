España envía un primer paquete de ayuda humanitaria a Líbano de 9 millones y exige a Israel cesar sus ataques

El Gobierno ha enviado un primer paquete de ayuda humanitaria a Líbano ante una crisis de refugiados y desplazados internos agudizada durante los últimos por los ataques de Israel. Se trata de un paquete "inicial e inmediato" de nueve millones de euros, según ha explicado el ministro de Exteriores. José Manuel Albares ha condenado tanto el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá como "los ataques masivos de Israel contra el Líbano", instando al gabinete de Benjamín Netanyahu a un alto en fuego en cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de la ONU.

"Israel amenaza con una invasión terrestre que sería un profundo error", ha advertido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para defender la soberanía e integridad territorial del país. Este episodio, ha añadido, "agrava un contexto de crisis en un país que es clave para la estabilidad en Oriente Medio y en el Mediterráneo, que sufre todavía las consecuencias de la anterior ofensiva militar israelí de octubre de 2024 y que pasa por una profunda crisis económica desde 2019".

El titular de Exteriores ha dado cuenta del plan de evacuación en Oriente Medio, con la previsión de que este martes se alcance la cifra de 6.000 compatriotras evacuados. Son concretamente 5.685, a los que se sumarán tres vuelos ya en marcha desde Emiratos y otros dos desde Catar, con algo más de 300 personas. En el Golfo se calculaba al inicio del conflicto unos 30.000 españoles, por lo que el plan todavía seguirá activo. Si bien, desde Irán habrían salido ya todos los compatriotas interesados en dejar el país.

"Lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hemos hecho en Ucrania, lo hemos hecho en Israel, lo hemos hecho en Palestina, en Níger, en Sudán y desde luego lo que sí le garantizo a los españoles que en estos momentos se encuentran en Oriente Medio es que no vamos a dejar ni un solo español atrás", se comprometió el titular de Exteriores. Todas las líneas de evacuación se mantendrán abiertas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado que la posición del Gobierno bajo el lema de “no a la guerra” sigue siendo firme. Asimismo ha rechazado que el Ejecutivo defienda en solitario esta posición, apuntando que si bien han sido “los primeros”, otros gobiernos se estarían sumando.

Medidas contra la inflación

Respecto al escudo social para paliar la crisis energética, la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha apuntado que se está monitorizando la situación y asegurado que “estamos preparados para actuar” con un “plan de respuesta integral”, con medidas tanto coyunturales como estructurales. Por el momento, todas las medias están encima de la mesa, y el Gobierno sigue pidiendo tiempo para "analizar y dar una respuesta adecuada y sobre todo eficaz".

Los socios de coalición presionan para aprobar cuanto antes un escudo social por la guerra, mientras que el PP también ha tomado la iniciativa presentando su propia batería de propuestas. Vinculadas principalmente a bajadas fiscales para contener la crisis energética o la deducción por hijo en el IRPF. En Sumar aprietan asimismo a los socialistas para recuperar medidas que decayeron con el rechazo del Congreso al decreto para la prórroga del escudo social, como la moratoria antidesahucios y ampliar el bono social eléctrico. En el PNV, por su parte, ponen el foco en las ayudas a la industria siderúrgica y electrointensiva, sin pasar por alto la situación ya crítica de empresas vascas como Tubos Reunidos.