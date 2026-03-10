Feijóo apuesta de nuevo por rebajas del IVA como principal herramienta ante otra crisis derivada de una guerra

Cuatro años ejerciendo de líder de la oposición, casi el tiempo medio que según la experiencia histórica se permanece en ese cargo, le han dado ocasión a Alberto Núñez Feijóo de proponer algunas ideas similares ante situaciones de parecida dimensión, cada vez que ha tenido oportunidad. Ahora, cuando se cumple ese tiempo desde su llegada a Génova en 2022, coincidiendo justo con el estallido de la guerra en Ucrania, otra crisis bélica de envergadura igual o posiblemente mucho mayor, la de Irán, le permite insistir en reclamar el alivio fiscal como mejor tratamiento de choque para una situación energética que vuelve a ser preocupante, y que llevó este lunes a los ministros de Finanzas de los países del G-7 a reunirse de urgencia para analizar la respuesta a la crisis, sin descartar la liberación de reservas petrolíferas para garantizar el suministro global. Una medida muy excepcional que precisamente se aplicó por última vez tras la invasión rusa de Ucrania.

El domingo en Tordesillas (Valladolid), durante un acto de la campaña electoral de Castilla y León, el presidente del Partido Popular (PP) anunció un plan energético, al que este lunes puso letra el equipo del vicesecretario de Hacienda de la dirección popular, Juan Bravo. Se trata, en síntesis, de una rebaja sustancial del Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA, al 10% en el caso de la energía a todos los consumidores. Así como suprimir el impuesto de generación eléctrica y, mediante una reforma del IRPF, dotar, asegura el PP, de 200 euros más a las familias con hijos a cargo, mediante el procedimiento de doblar los mínimos vitales, así como una actualización de los tramos de ese gravamen. El cálculo del equipo de Bravo es que una familia media, con dos adultos y dos menores, podría ahorrarse hasta 900 euros al año.

"Espero y deseo que mañana en el Consejo de Ministros tomemos nota y bajemos de una vez por todas el IVA al 10% de la energía". Alberto Núñez Feijóo — Presidente del Partido Popular

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados llevará esas medidas a la Cámara Baja (la actividad parlamentaria se reanuda la semana que viene, tras el parón por la campaña en Castilla y León) pero el PP apela al Gobierno, pues a su juicio son medidas que este mismo martes podría aplicar el Consejo de Ministros. En un mitin este lunes en El Burgo de Osma (Soria), Feijóo tildó de "injusto que con la inflación y la guerra pierdan las familias y gane la recaudación del Gobierno. Si el litro de gasolina ha subido, si el litro del diesel ha subido y no bajan los impuestos, un impuesto sobre una cantidad mayor es mayor recaudación para el Gobierno y más esfuerzo para las familias. Lo que estamos pidiendo es que si sube el precio, bajen los impuestos por lo menos para que no tengamos que pagar más". El líder popular apeló así al Ejecutivo: "Espero y deseo que mañana en el Consejo de Ministros tomemos nota y bajemos de una vez por todas el IVA al 10% de la energía".

Comparativa con otros países europeos

Ya en 2022 Feijóo irrumpió por primera vez en la política nacional, tras sus años como presidente de la Xunta de Galicia, y en medio de la fuerte crisis inflacionaria de entonces, sin precedente en décadas, planteó llevar al IVA superreducido, el del 4%, productos básicos en la cesta de la compra como la carne, el pescado, las conservas o el aceite de oliva. E incluso pidió extender esa reducción a los productos de higiene íntima femenina, algo que en otras ocasiones había reivindicado la izquierda.

Ahora, el PP vuelve a acusar al mismo Gobierno de Pedro Sánchez de no adoptar medidas que podrían ayudar a paliar al crisis y que, según explican en Génova, sí están adoptando otros ejecutivos de países de nuestro entorno. Para ello, blanden desde la rebaja extraordinaria de los impuestos sobre la gasolina en el vecino Portugal hasta el tope al precio del combustible en Croacia, sin olvidar que la Italia de la primera ministra Giorgia Meloni está estudiando reducir impuestos especiales a la gasolina.

El propio Juan Bravo reivindicó en Burgos, donde hizo campaña para el PP este lunes, la trayectoria de Feijóo en la materia: "Acuérdense que ya en el año 2022, cuando llegó el presidente Feijóo, pusimos encima de la mesa una serie de medidas del ámbito fiscal y el Gobierno copió algunas, e incluso presumió de que la inflación había bajado gracias a esas políticas fiscales. La receta está ahí, encima de la mesa, y nosotros volvemos a exigir al Gobierno que piense en el ciudadano, que ponga en el centro al ciudadano y que no sea una máquina de recaudar".

El argumento del combate fiscal contra la emergencia energética es el primero de tipo propositivo de Feijóo ante una crisis, la de Irán, que ha descolocado en buena medida su estrategia de oposición, y ante la que hasta el momento se ha movido entre la crítica por "incoherente" al 'no a la guerra' de Sánchez, y una defensa cerrada de las víctimas de la dictadura islamista de Irán, especialmente de mujeres como Masih Alinejad, la disidente iraní con la que coincidió la semana pasada en el Congreso, en un acto de su partido organizado con motivo de la semana que culminó el domingo con el día internacional de la mujer.