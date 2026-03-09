Santiago Abascal llama "veleta azul" al Partido Popular y acusa a los de Feijóo de ir de la mano del "capo Pedro Sánchez" contra Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, señaló este lunes que es "muy dificil" entablar relaciones y negociaciones a buen término con el Partido Popular porque en Génova "se dedican a insultar a Vox y a demonizarlo", y que "permanentemente" evidencian que "preferirían pactos con el PNV o con el PSOE". "Están más cómodos en los viejos pactos con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista", pero ahora "Sánchez no quiere, Sánchez no quiere facilitar investiduras...porque cuando Sánchez quiere Feijóo pacta", resumió el líder de Vox ahondando en su estrategia contra el bipartidismo de PP y PSOE.

Y cargó contra Alberto Núñez Feijóo por el "gravísimo error" de no cerrar acuerdos con Vox en Extremadura ni en Aragón, y por ir de la mano del PSOE en la estrategia contra la formación que lidera Abascal. "Ambos se empeñan en acabar con Vox".

Es más, indicó que "después de este maratón de elecciones, con un pequeño descanso hasta que se inicie las andaluzas, pero que concluirá este domingo con las elecciones extremeñas de Aragón y de Castilla y León, podemos concluir que el señor Feijóo ha cometido un grave error impidiendo que se llegasen acuerdos con Vox, tanto en Aragón como en Extremadura, que fuesen parecidos a los acuerdos que habíamos alcanzado con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y que permitieron la aprobación de los presupuestos y que no se convoquen unas elecciones".

Para Abascal "es evidente que ese pacto de poder entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el que mueve durante todas estas semanas, y muy especialmente durante estos procesos electorales, el ataque permanente contra Vox. A través de mentiras en las que no cesan e insinuaciones de todo tipo, incluido de corrupción", señaló el presidente de VOX en una convocatoria sin preguntas desde el Parador de Gredos, tras la reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional, Comité de Acción Política y Portavoces Nacionales de VOX.

Según el presidente de Vox, "Sánchez es solo ya un aprendiz de tirano que es capaz de utilizar cualquier cosa para desviar la atención, desde abrazarse a una guerra hasta disfrazarse de pacifista, hasta oponerse a una guerra y a la vez mandar una fragata y será capaz de ir allí y montarse en esa misma fragata en cualquier momento". Mientras que, dijo, "Genova 13 se ha convertido definitivamente en la veleta azul, porque dicen una cosa cada día y dicen una cosa en función del territorio que están pisando, siempre una cosa distinta".