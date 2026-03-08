Feijóo acusa a Vox de presentarse "para bloquear" y de haber dado "la espantada" cuando tuvo que gobernar

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, recaló este domingo, jornada central de la campaña en Castilla y León, en Tordesillas, en la provincia de Valladolid, en un acto sin la participación del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, quien hizo campaña en Burgos. Sin mencionar en ningún momento ni a Vox ni a Santiago Abascal, el líder de los populares centró buena parte de su discurso en ataques velados pero muy claros a la extrema derecha, veinticuatro horas después de que Vox frustrase con su voto la investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura.

"Gobernar es mojarse, gobernar es tomar decisiones, gobernar es asumir responsabilidades, es presentar y aprobar los presupuestos. Gobernar es saber que hay problemas y buscar las prioridades y tomar las alternativas mejores para solucionar esos problemas. Otra cosa es comentar, otra cosa es decirle a los demás todo lo que tienen que hacer, aunque tú no hagas nada, otra cosa es darle lecciones a todo el mundo, a pesar de que tú no hayas resuelto ningún problema en tu vida", profundizó Feijóo ante doscientos simpatizantes (el acto se celebró en un restaurante de la localidad vallisoletana), al tiempo que añadió que "algunos solo se presentan para bloquear", y que "cuando vieron el toro del gobierno dieron la espantada", afirmó tirando de símil taurino.

Además, Feijóo volvió a arremeter con dureza contra Pedro Sánchez por su postura en la guerra de Irán. "No le pagamos para que aparente pelearse con nuestros aliados", señaló al respecto.

Noticia en elaboración.