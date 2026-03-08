Acaip-UGT pide mejorar los protocolos en prisiones atendiendo al aumento de mujeres en las plantillas

El sindicato Acaip-UGT ha pedido mejorar las políticas laborales, los protocolos de seguridad y la formación profesional dentro de las prisiones, atendiendo al aumento del número de mujeres en las plantillas.

Según ha trasladado el sindicato en un comunicado, las mujeres ya superan el 35 por ciento de la plantilla en el área de vigilancia, y la tendencia "continúa creciendo". En concreto, en la última promoción de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, más del 60 por ciento de las personas aprobadas han sido mujeres, lo que "refleja el avance de su presencia en un ámbito profesional históricamente masculinizado".

Ante ello, en el sindicato ven "imprescindible" que esta evolución vaya acompañada de "una adaptación real de las políticas laborales, los protocolos de seguridad y la formación profesional".

Actualizar la protección

Asimismo, argumentan que el trabajo en prisión se desarrolla en un entorno "especialmente complejo", en el que más del 92 por ciento de la población reclusa es masculina, lo que "hace necesario actualizar los mecanismos de protección y prevención para responder a la realidad actual de las plantillas".

"Según datos oficiales del portal de transparencia, en 2025 se registraron 119 incidentes de carácter sexual en el ámbito penitenciario. Detrás de cada cifra hay profesionales que cada día desempeñan su trabajo para garantizar la seguridad y la convivencia en los centros penitenciarios. No hablamos de estadísticas abstractas; hablamos de violencia real que sufren trabajadores. El peligro no hace distinciones entre hombres y mujeres, y la violencia no puede ni debe formar parte del uniforme", esgrimen.

En este sentido, consideran que la igualdad "real" implica que "mujeres y hombres puedan desempeñar su trabajo con los mismos derechos, el mismo respeto y la misma protección". Por ello, reiteran su reclamo de medidas que contemplen esta realidad, como protocolos específicos frente a agresiones sexuales o situaciones de acoso, equipamiento adaptado y formación adecuada para afrontar los riesgos propios del entorno penitenciario.

Igualdad

Unas reclamaciones que el sindicato solicita con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo: "Desde ACAIP queremos poner en valor el trabajo que realizan miles de mujeres dentro del sistema penitenciario español, un ámbito que con demasiada frecuencia queda fuera del foco cuando se habla de profesiones esenciales desempeñadas por mujeres".

Con todo, han remarcado que quieren aprovechar esta fecha "no para hacer un reconocimiento simbólico por razón de género, sino para exigir el cumplimiento de una premisa tan elemental como necesaria: que a las profesionales penitenciarias se les reconozca su profesionalidad, su autoridad y su capacidad de gestión en igualdad de condiciones".

"Ese es el mensaje que queremos trasladar este 8M: en prisión, el peligro no distingue entre mujeres y hombres; el reglamento es el mismo para todos; y la profesionalidad en el sistema penitenciario no tiene género", concluyen.