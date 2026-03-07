PP y Vox cruzan reproches tras la investidura fallida de María Guardiola en Extremadura.

El fracaso de la investidura de María Guardiola ha abierto un nuevo cruce de reproches entre el PP y Vox sobre el futuro de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura. Mientras Santiago Abascal reitera la "mano tendida" para alcanzar acuerdos, desde la dirección nacional del PP acusan a la formación de actuar solo por sus intereses electorales. Y "quien ha bloqueado Extremadura por las elecciones en Castilla y León está dispuesto a bloquear Castilla y León por las elecciones en Andalucía", advierte ya Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, a 28 de febrero de 2026, en Ávila, Castilla León (España). / Rafael Bastante - Europa Press

Negociar sin presiones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este sábado desde Toro (Zamora) que su partido sigue dispuesto a negociar con el PP en Extremadura, aunque ha advertido de que no lo hará "bajo presión, coacciones o una guerra sucia del Partido Popular contra Vox". En esa línea, Abascal ha desmentido las afirmaciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, sobre la supuesta ausencia de contactos entre ambas formaciones desde hace más de siete días.

Según ha explicado, esta misma semana representantes de ambos partidos se han reunido y se han levantado actas de ese encuentro. El líder de Vox ha reiterado que su partido quiere negociar, pero no están dispuestos a "regalar" sus votos al PP para que después gobierne aplicando políticas que, a su juicio, se pactan con el PSOE o con las instituciones europeas.

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante su atención a los medios en Toro (Zamora). / VOX

Estrategia electoral

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado a Vox de mantener una estrategia de bloqueo en Extremadura tras votar en contra de la investidura de Guardiola.

Durante un acto del PP celebrado en Cartagena con motivo del Día Internacional de la Mujer, Tellado ha pedido a Vox que abandone el "tacticismo electoral", una postura que a juicio de los populares puede tener consecuencias en las urnas.

El dirigente popular ha recordado que bastaba con una abstención de Vox para permitir la formación de gobierno, pero Vox optó por votar en contra junto al PSOE y Unidas por Extremadura. Según Tellado, esta decisión ha beneficiado políticamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La realidad es que los damnificados son los extremeños, que votaron en diciembre y ya estamos en marzo y todavía no tienen gobierno", ha señalado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral en la sede nacional del PP, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Llamamiento a desbloquear la situación

Desde el PP han instado a Vox a pensar en los intereses de Extremadura y no en cálculos electorales vinculados a otras comunidades autónomas. Tellado ha advertido de que las "bravuconadas, insultos o soflamas" no contribuyen a desalojar al PSOE del poder y ha acusado a Vox de actuar como un "partido antisistema que bloquea".

Noticias relacionadas

El dirigente popular ha añadido que el PP respeta más a los dirigentes territoriales de Vox que la propia dirección nacional del partido y ha defendido la necesidad de colaboración entre ambas formaciones.