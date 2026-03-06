María Guardiola fracasa en la investidura pero no dará un paso al lado

Es la crónica de una muerte anunciada. El voto en contra de Vox ha tumbado este viernes la investidura de María Guardiola, que como ya se esperaba no ha logrado revalidar la confianza de la Cámara para su reelección como presidenta de la Junta de Extremadura. Esta segunda votación 48 horas después de la primera tampoco ha resuelto el bloqueo y abre ahora un periodo de incertidumbre de dos meses inédito en la historia de Extremadura. Si el 4 de mayo no hay gobierno, la región se verá abocada a repetir las elecciones.

"Podría lamentarme por no salir investida, pero en lugar de detenerme en lo que no fue, tengo que luchar por lo que será. Tengo la conciencia tranquila, he cumplido con mi deber, he tendido la mano y lo voy a seguir haciendo", ha señalado Guardiola en su última intervención desde la tribuna. Posteriormente, en declaraciones a los medios ha confirmado que seguirá intentando formar gobierno. "No me planteo dar un paso al lado porque sería traicionar a toda esa gente que ha confiado en mí", ha señalado.

Volverá a llamar a Vox este mismo viernes para intentar reconducir la situación y cerrar "sin reproches" una nueva reunión lo antes posible. A los extremeños les ha pedido "paciencia, comprensión y la confianza de que lo vamos a lograr". Guardiola ha reconocido que una repetición electoral "no es lo deseable" y para evitarla espera que el acuerdo con la formación de Santiago Abascal pueda llegar cuanto antes.

Galería | Tercera sesión del debate de investidura de María Guardiola / Javier Cintas

Mayoría simple

En esta segunda vuelta la presidenta en funciones necesitaba solo una mayoría simple (más votos a favor que en contra) y hubiera sido suficiente con una abstención de Vox. Es la opción por la que el PP había venido trabajando en las últimas horas, pero que el portavoz de la formación en Extremadura, Óscar Fernández, descartó desde el primer momento: "Será sí o no, porque aquí no caben medias tintas", avanzó ya el miércoles desde la tribuna de la Asamblea.

Este viernes, cumpliendo el guion previsto, la formación ha declinado repetir el "acto de fe" de 2023 y ha vuelto a votar no. Finalmente, por 29 votos a favor y 36 en contra (los de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura) la Cámara ha rechazado, por primera vez en la historia de Extremadura, la investidura de un presidente de la Junta de Extremadura.

"El doble de Vox"

Durante su intervención en el pleno, Fernández Calle ha reiterado que Vox mantiene la disposición a negociar políticas concretas que permitan impulsar "un verdadero cambio en Extremadura", pero ha advertido de que su grupo no apoyará la investidura sin compromisos claros.

Galería | Tercera sesión del debate de investidura de María Guardiola / Javier Cintas

"Si quiere un gobierno con nosotros, tiene que quedar patente que haya más del doble de Vox", ha insistido. Fernández ha defendido la necesidad de abordar de manera inmediata cuestiones fundamentales para la región, como la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta el año 2050, el impulso al regadío de Tierra de Barros, el apoyo al sector primario frente a las políticas del Pacto Verde europeo o la puesta en marcha de "la mayor rebaja fiscal de la historia" para impulsar la economía extremeña.

La "pinza" con el PSOE

Asimismo, ha señalado que Extremadura necesita avanzar en medidas como la liberación de suelo, la reducción de la burocracia, la construcción de más vivienda y el refuerzo de los servicios públicos esenciales como la sanidad. Fernández Calle también ha rechazado las acusaciones dirigidas a Vox, fundamentalmente de la dirección nacional del PP, por la supuesta "pinza" con el PSOE.

"Vox no sumará sus votos jamás a los del PSOE. Pero tampoco se los regala al Partido Popular", ha dejado claro. Por ello, y ante la ausencia de un acuerdo político entre ambas formaciones, Vox ha vuelto a votar en contra de la investidura de Guardiola. "No vamos a fallar a nuestros votantes. Si hay acuerdo la apoyaremos, y si no lo hay, no. Y hoy no lo hay", ha concluido Fernández.

Puerta abierta

Según el partido de Alberto Núñez Feijóo, este no estaba decidido desde hace días, pues la comunicación de este jueves se planteó en términos que no dejaban margen a alternativas. Desde el PP señalan que esta negativa "probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura" y apuntan que "podría obedecer a factores externos", en concreto las elecciones de Castilla y León.

En la dirección nacional del PP también han reaccionado al resultado de la votación. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha cargado contra la formación en un mensaje publicado en la red social X. "Llevan siete días sin querer sentarse a negociar pero están muy centrados en las purgas internas de su propio partido. Cuestión de prioridades", ha lamentado. "Después de votar con el PSOE y Podemos en contra de la investidura de María Guardiola, ahora Abascal irá a Castilla y León a pedir el voto a los ciudadanos de centro derecha para bloquear también esta comunidad", ha añadido.

En el transcurso del debate Guardiola aseguró que el acuerdo estaba muy cerca de cerrarse por la coincidencia programática, pero Fernández enfrió las expectativas ante la falta de "certezas y garantías" de cumplimiento. No obstante, el propio Santiago Abascal ha valorado este viernes el "esfuerzo" de Guardiola por "acercarse a los planteamientos" de Vox y considera que todavía hay "mucho tiempo" para conseguir el acuerdo.

"La puerta está abierta", ha señalado el líder de Vox desde Valladolid, donde ha vuelto a culpabilizar a la dirección nacional del PP del bloqueo de las negociaciones en Extremadura. "Por desgracia, Génova 13 está más empeñada en estos momentos en construir un relato político que culpabilice a Vox que en esforzarse en dialogar de manera leal para construir un gobierno de coalición", ha asegurado.

Abascal ha dejado claro que Vox "no negocia ni bajo presión, ni bajo coacciones, ni bajo chantaje, ni con guerras sucias, ni con prisas". Ni en Extremadura, ni en Aragón ni en Castilla y León, ha advertido a Alberto Núñez Feijóo tras insistir en que para su partido es fundamental "un cambio de rumbo, plazos de cumplimiento para las medidas acordadas y garantías de cumplimiento".