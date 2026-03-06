José Luis Santafé, nuevo DAO: la apuesta de Aina Calvo para regenerar la cúpula policial

"Es una apuesta personal de Aina Calvo, que manda mucho y que no quiere tener más problemas con la cúpula policial. Y si le dejan, si consigue los apoyos suficientes, lo hará bien, porque es un hombre honesto". Es el comentario de un oficial de Policía que conoce bien a José Luis Santafé, hasta hoy jefe superior de Baleares y recién nombrado nuevo Director Adjunto Operativo (DAO). Se podría añadir que es un policía hasta la médula, que en 36 años de carrera, desarrollada mayoritariamente en Baleares, ha pasado por casi todas las unidades operativas.

El mismo Santafé confesó que su carrera era un sueño para "aquel chaval de Malasaña", que estudió Magisterio pero que a los 25 años decidió hacerse policía. El comisario se enorgullecía de ser un ejemplo del "ascensor social".

Tras un primer destino en San Sebastián, en 1993 llegó a la comisaría de Palma. Su envergadura física era fácilmente reconocible en las manifestaciones del 15-M de 2011, cuando como inspector jefe al mando de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) se encargó de negociar con los indignados que acampaban en la Plaza de España de Palma. Cuando les comunicó que no iban a desalojarles, sus agentes de la UPR se retiraron entre aplausos y gritos de "¡La Policía es del pueblo!". Semanas después, cuando recibieron la orden de dispersar a los concentrados que quedaban, lo hicieron con contundencia.

Ascendido a comisario en 2012, fue jefe de Seguridad Ciudadana en las Palmas y luego, de regreso a Mallorca, jefe la Brigada de Policía Judicial, donde dirigió desde investigaciones de homicidios hasta grandes operaciones antidroga. Luego estuvo al frente de la Comisaría de Eivissa, donde se enfrentó a grupos organizados de criminales, como las bandas del Rolex, y de nuevo en Palma, dirigió los dispositivos de seguridad del juicio por el caso Nóos.

Apagafuegos de Baleares

Tras ser nombrado jefe superior de Baleares en 2022, ha mantenido un estrecho contacto con sus dos predecesores, los comisarios Elicio Amez y Gonzalo Espino. Durante estos años desarrolló una muy buena relación con la antigua delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, que se ha convertido en su gran valedora. De hecho, Calvo ha tirado de dos de sus colaboradores más cercanos esos años en Baleares como apagafuegos de dos casos que han salpicado a la Policía por supuestos abusos sexuales: el comisario Fernando Reboyras como jefe de seguridad de la embajada española en la India, y ahora Santafé.

Una apuesta personal, dicen, de Aina Calvo, decidida a regenerar una cúpula policial salpicada por los escándalos y que ha decidido darle la máxima autoridad a alguien de su confianza. "Y lo hará bien", comentan quienes le conocen, "si le dejan".