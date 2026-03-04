Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un “no a la guerra”

Pedro Sánchez ha pasado de condenar el ataque de EEUU sobre Irán a "exigir el cese de las hostilidades". "No se puede responder a una ilegalidad con otra", ha justificado el presidente del Gobierno durante una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa donde ha resumido la posición de España en este conflicto rescatando el lema de "no a la guerra". Sin variar un ápice su posición, e incluso justificando el uso del término "exigir" para que tanto EEUU, Israel e Irán "paren antes de que sea demasiado tarde", Sánchez ha dejado claro así a Donald Trump que no se arredra ante sus amenazas de romper relaciones comerciales por impedir el uso de las bases de Rota y Morón.

"No seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias", añadió aun sin referirse directamente a las palabras contra España del mandatario norteamericano. El presidente del Gobierno ha acompañado su "no a la guerra" refiriéndose como cierto mito fundacional a las históricas movilizaciones contra la participación en España en la guerra de Irak durante el segundo mandato de José María Aznar.

"Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio", recordó para señalar que sus consecuencias produjeron el efecto contrario al esperado, con un "aumento drástico" del terrorismo y el coste de la vida. "El regalo del trío de las Azores", dijo, fue un "mundo más inseguro y una vida peor".

Tratando en todo momento de criticar tanto al ataque como al régimen "represor" de los ayatolás, entonó un triple "no" para sotener la posición de España ante este conflicto: "No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de bombas. No a repetir los errores del pasado". Un "desastre", según lo calificó, del que no saldría un orden internacional más justo, sino "más incertidumbre económica y subidas del precio del petróleo y del gas".

El Gobierno se refuerza en sus argumentos para estar en contra del uso de las bases militares estadounidenses. Por ello, Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con el país después de la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. También ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y ha advertido de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

Ante ello, el Ejecutivo ha asegurado que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido de que si quiere revisar la relación comercial bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EEUU.