Premios Laik Región de Murcia
8M
Directo | Sánchez clausura el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres
El Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad real y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres a cuatro días del día mundial
EFE
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este miércoles el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Auditorio del Museo del Prado.
Un acto en el que el Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad real y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
